Após quatro anos em Porto Alegre, cônsul da Itália é designado para o Egito

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Depois de quatro anos à frente do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, o cônsul Valerio Caruso está se despedindo dos gaúchos. Na metade de julho, o diplomata encerra sua gestão e seguirá para a Embaixada da Itália no Cairo, no Egito.
Caruso chegou ao Rio Grande do Sul em 2022. Entre as principais entregas e ações de sua gestão, o Consulado destaca momentos marcantes, como a vinda do presidente Sergio Mattarella as instalações do Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço, em Canoas durante as enchentes de 2024, o envio de um voo repleto de donativos para os atingidos pelas cheias na ocasião, a compra e a inauguração da nova sede do Consulado na Capital, a pintura do mural "Madre" e as celebrações dos 150 anos da Imigração Italiana, comemorados neste ano.