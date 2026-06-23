Após obra biográfica, neto de João Goulart prepara lançamento de romance

Christopher durante o lançamento de do livro "E Manchado de Sangue Terás de Crescer". @goulart.christopher / Reprodução Instagram

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois do lançamento do livro biográfico E Manchado de Sangue Terás de Crescer, no qual conta a história do envolvimento de sua família com episódios determinantes da história política gaúcha e brasileira no século XX, o advogado e analista político Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, está preparando o lançamento de uma nova obra literária.

Desta vez, trata-se de O Mistério da Casa 3 (Officio), um romance de ficção que trata sobre relações familiares, poder, ambição e redenção.

— O Mistério da Casa 3 é um romance psicológico que tem como desfecho um crime. Porém, o que mais importa no livro é a complexidade dos personagens, onde ninguém é totalmente inocente. No livro, eu dou voz a quem normalmente não a tem no modelo de sociedade padronizada — explicou Goulart à coluna.

Segundo o autor, a trama se passa na cidade fictícia de Jabor Santo — uma projeção de São Borja — e em Estação Feliz (Porto Alegre). Os dois personagens principais são Adamastor Rubiluar, um vilão marcado pela dureza de sua vida de origens de extrema pobreza, e Finn Magnussen, um jovem de família tradicional que enfrenta o contexto de viver em uma família disfuncional.

— O livro não julga, mas, sim, mostra a realidade da vida sob dois aspectos distintos: a de um rapaz de origem pobre e extremamente ambicioso, e a de outro, de família tradicional, que busca seu espaço sem respaldo familiar.

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O livro tem previsão de lançamento para o próximo ano, com uma tiragem inicial de 3 mil exemplares pela editora Officio.