Aniversário de Trump com luta do UFC na Casa Branca pode ser barrado pela Justiça

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Quem circula por Washington para visitar a Casa Branca não tem como não reparar na imensa estrutura octogonal que está sendo erguida em seu gramado sul. O octógono servirá de palco para o Ultimate Fighting Championship (UFC) Freedom 250, evento que celebrará o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump neste domingo (14).
Oficialmente, o evento faz parte das comemorações do 250º ano da independência dos EUA, celebrado em 4 de julho. Entretanto, a iniciativa do republicano agora enfrenta uma ação judicial federal.
O grupo de fiscalização jurídica Public Integrity Project abriu um processo no sábado, em um tribunal federal de Washington (DC), buscando uma liminar de emergência para interromper o evento. A ação aponta o Serviço Nacional de Parques (National Park Service) e o Departamento do Interior como réus, argumentando que o governo violou múltiplas leis federais para acomodar o que descreve como um evento esportivo privado, comercial e “profundamente corrupto”, disfarçado de celebração patriótica.
O processo também alega que o “Claw” (A Garra) — uma vasta estrutura de aço de 28 metros de altura e 600 toneladas — foi erguida sem a autorização exigida do Congresso e sem o estudo de impacto ambiental obrigatório.