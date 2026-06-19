Adversário do Brasil na Copa, Haiti vive em meio a grave crise política e de segurança

Mulher vende bandeiras dos times da Copa ao lado de montanha de lixo em Porto Príncipe, capital do Haiti. CLARENS SIFFROY / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), desta vez para enfrentar o seu segundo adversário na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: o Haiti.

Fora dos gramados, o país caribenho vive uma realidade dramática e enfrenta uma das maiores crises políticas e de segurança de sua história recente.

O Haiti é considerado uma das nações de maior instabilidade política do planeta. O cenário se agravou severamente desde 2021, após o assassinato do então presidente Jovenel Moïse. Recentemente, o Conselho Presidencial de Transição — que assumiu o poder após a renúncia do ex-premier Ariel Henry — encerrou seu mandato, e o poder Executivo ficou centralizado nas mãos do primeiro-ministro interino, Alix Didier Fils-Aimé.

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Existe um plano traçado pelo Conselho Eleitoral Provisório para realizar as primeiras eleições gerais em uma década, inicialmente previstas para o segundo semestre deste ano, com mais de 280 partidos políticos aprovados. Porém, o caos no país se intensificou nos últimos meses.

Guerra urbana e explosão de deslocados

Gangues armadas controlam hoje a maior parte da capital, Porto Príncipe, e de vastas áreas do território nacional. Esses grupos criminosos impõem um cenário de guerra urbana caracterizado por homicídios, saques, sequestros e violência sexual. Segundo um relatório recente da ONU, a violência das facções já matou pelo menos 2,3 mil pessoas apenas este ano.

Essa realidade afetou o dia a dia das famílias haitianas. Um relatório do Acnur (Agência da ONU para Refugiados), lançado no início de junho, mostrou que a violência das gangues expulsou quase 600 mil pessoas de suas casas ao longo de 2025, fazendo com que o número de deslocados internos chegasse à impressionante marca de 1,4 milhão.

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Diante disso, a vulnerabilidade social atinge níveis alarmantes. Dados de dezembro do ano passado do Comitê Internacional de Resgate (IRC) apontavam que 54% da população haitiana — cerca de 6,4 milhões de pessoas — necessitava de assistência humanitária. O IRC classificou, na ocasião, o Haiti em quinto lugar entre os países que enfrentam as maiores emergências em todo o mundo, atrás apenas do Sudão, da Palestina, do Sudão do Sul e da Etiópia. O órgão alerta que mais da metade dos habitantes corre o risco de sofrer violência física, recrutamento forçado ou passar fome em 2026.

As relações com o Brasil

Apesar de ser um adversário na Copa do Mundo, o Haiti tem relações bilaterais profundas com o Brasil, pautadas pela cooperação humanitária, liderança em missões de paz e um forte vínculo migratório.

O maior marco recente dessa ligação ocorreu entre 2004 e 2017, quando o Brasil comandou a Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti). Essa operação marcou uma geração de militares brasileiros e criou um laço estreito entre os dois povos. Diante da atual crise de governabilidade, a diplomacia brasileira mantém a postura de cobrar da comunidade internacional um apoio financeiro e logístico robusto para as novas missões chanceladas pela ONU.