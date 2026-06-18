Acordo de Trump com o Irã: mudou para não mudar

Principal alvo de ataques nos últimos anos, central de Fordow fica situada dentro de uma montanha no Irã. Maxar Technologies / AFP

Donald Trump vangloria-se de ter feito um acordo com o Irã melhor do que aquele costurado por Barack Obama, em 2015 - e que ele rompeu em 2018, em seu primeiro mandato. A ironia é que, na letra fria do documento, o acerto fechado até agora é muito parecido com o do democrata.

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À época, o acordo, chamado de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), estabeleceu, entre outros pontos, redução da capacidade nuclear e reservas de urânio; fazer pesquisa e desenvolvimento com urânio para centrífugas avançadas, de forma a não acumular urânio enriquecido; e autorização para inspeções profundas dos EUA em instalações iranianas.

Caso cumprisse, o país receberia em troca liberação de ativos congelados; teria reduzidas as sanções econômicas; e conquistaria o cancelamento, após três décadas, de restrições impostas contra a aviação do país.

O acordo de Trump, pelo pouco que se sabe até agora, inclui reabertura do Estreito de Ormuz; suspensão gradual de bloqueios e algumas sanções; possível liberação de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados; retomada das exportações de petróleo iraniano; compromisso iraniano de não desenvolver armas nucleares; negociações adicionais por 60 dias para um acordo definitivo.

A principal diferença é que o acordo de Obama era muito mais técnico e detalhado sobre o programa nuclear. O documento Trump parece ser, antes de tudo, um acordo de estabilização, destinado a estancar a sangria da crise do petróleo e normalizar a economia.

Trump dizia que, ao liberar recursos iranianos, o acordo de Obama permitia que parte dos recursos liberados teria sido usado pelo regime iraniano para financiar grupos terroristas no Oriente Médio e para acelerar seu programa nuclear.

Agora, o novo acordo também prevê alívio de sanções e liberação de ativos congelados, algo que lembra justamente o que Trump chamava de concessão excessiva.