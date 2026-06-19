A um ano de eleição presidencial, declarações políticas de Mbappé na Copa agitam cenário na França

Atacante Kylian Mbappé durante o jogo contra o Senegal. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Principal estreça da seleção da França, o atacante Kylian Mbappé voltou aos holofotes nesta Copa, mas não pelo desempenho em campo, e sim por seus posicionamentos políticos.

Durante a entrevista coletiva após a vitória da seleção francesa por 3 a 1 sobre o Senegal, na terça-feira (16), um jornalista, ao sinalizar sua localização para fazer uma pergunta, disse: "Aqui à sua esquerda, na sua extrema esquerda".

Bem-humorado, o craque francês rebateu:

— Ainda bem que você não está do outro lado.

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Esta não é a primeira vez que o jogador expressa opiniões políticas. Em outra entrevista recente, ele já havia se mostrado preocupado com o avanço da extrema-direita em seu país, afirmando ter consciência das consequências para a França, caso o grupo político chegue ao poder. Na ocasião, suas declarações geraram reações de partidos da direita radical francesa.

O episódio levou o técnico da equipe francesa, Didier Deschamps, a defender publicamente o atacante:

— Pode haver prós e contras, mas o que me interessa é o Kylian, quem ele é e o jogador de futebol que ele representa. Ele também é um cidadão e tem o direito de se posicionar. Isso vai gerar debate, mas ele será criticado de qualquer maneira, quer se manifeste ou não. O único julgamento que farei será baseado no que acontecer em campo — pontuou o treinador.

Deschamps reforçou a importância de respeitar a liberdade de expressão dos atletas:

— Existe liberdade de expressão, e meus jogadores também a têm. Não vou dizer a eles para não falarem. Eles sabem muito bem que existem assuntos delicados, mas são cidadãos — acrescentou o técnico.

A França terá eleições presidenciais em 2027. O atual presidente, Emmanuel Macron, não poderá concorrer à reeleição, já que está em seu segundo mandato consecutivo.