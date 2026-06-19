A um ano de eleição presidencial, declarações políticas de Mbappé na Copa agitam cenário na França

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Principal estreça da seleção da França, o atacante Kylian Mbappé voltou aos holofotes nesta Copa, mas não pelo desempenho em campo, e sim por seus posicionamentos políticos.
Durante a entrevista coletiva após a vitória da seleção francesa por 3 a 1 sobre o Senegal, na terça-feira (16), um jornalista, ao sinalizar sua localização para fazer uma pergunta, disse: "Aqui à sua esquerda, na sua extrema esquerda".
Bem-humorado, o craque francês rebateu:
— Ainda bem que você não está do outro lado.
Esta não é a primeira vez que o jogador expressa opiniões políticas. Em outra entrevista recente, ele já havia se mostrado preocupado com o avanço da extrema-direita em seu país, afirmando ter consciência das consequências para a França, caso o grupo político chegue ao poder. Na ocasião, suas declarações geraram reações de partidos da direita radical francesa.
O episódio levou o técnico da equipe francesa, Didier Deschamps, a defender publicamente o atacante:
— Pode haver prós e contras, mas o que me interessa é o Kylian, quem ele é e o jogador de futebol que ele representa. Ele também é um cidadão e tem o direito de se posicionar. Isso vai gerar debate, mas ele será criticado de qualquer maneira, quer se manifeste ou não. O único julgamento que farei será baseado no que acontecer em campo — pontuou o treinador.
Deschamps reforçou a importância de respeitar a liberdade de expressão dos atletas:
— Existe liberdade de expressão, e meus jogadores também a têm. Não vou dizer a eles para não falarem. Eles sabem muito bem que existem assuntos delicados, mas são cidadãos — acrescentou o técnico.
A França terá eleições presidenciais em 2027. O atual presidente, Emmanuel Macron, não poderá concorrer à reeleição, já que está em seu segundo mandato consecutivo.
O partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella, aparece bem nas pesquisas, mas a legenda ainda não definiu oficialmente o nome de seu postulante. Do lado da esquerda, nomes como Jean-Luc Mélenchon, principal figura do partido da extrema-esquerda França Insubmissa (LFI), já anunciaram a intenção de disputar o pleito. No campo da centro-direita, Édouard Philippe, que foi primeiro-ministro de Macron a partir de 2017, também desponta como um provável candidato para a disputa de 2027.