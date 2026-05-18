Vaticano confirma que primeira encíclica de papa Leão XIV terá como foco a inteligência artificial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Vaticano confirmou nesta segunda-feira (18) que o papa Leão XIV publicará, em 25 de maio, sua primeira encíclica, intitulada Magnifica humanitas. O documento terá como tema central “a pessoa humana na era da inteligência artificial”.
A encíclica traz a assinatura do Pontífice com data de 15 de maio, marcando os 135 anos da Rerum Novarum, publicada pelo papa Leão XIII em 1891.
Na última semana, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e cardeal dom Jaime Spengler havia antecipado à coluna que a encíclica refletiria a preocupação da Igreja Católica com os impactos da IA na sociedade.
Segundo o cardeal, a publicação remete à postura adotada pela Igreja no final do século XIX, quando a Rerum Novarum trouxe respostas aos desafios da Revolução Industrial:
— Naquele período, sofríamos os impactos da Revolução Industrial; agora atravessamos uma revolução tecnológica (no contexto da inteligência artificial). A sociedade precisa se reorganizar diante desse fato. O desafio atual não é apenas tecnológico, é antropológico. O que está em jogo não é a ferramenta, mas o próprio ser humano — destacou Spengler.
A apresentação de Magnifica humanitas ocorrerá no mesmo dia da publicação, 25 de maio, às 11h30 (horário local do Vaticano), no Salão Sinodal, com a presença do próprio Leão XIV.