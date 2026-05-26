Unicef lançará carta cobrando de candidatos políticas públicas para crianças e adolescentes

Para o Unicef, colocar o público infantojuvenil no centro do debate da segurança pública deve ser prioridade. Cássio Aranovich / Unicef

Um levantamento recente do Unicef aponta que 15.101 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil entre 2021 e 2023. A estatística mobilizou o órgão para que, diante da iminência do pleito eleitoral de 2026, seja lançada uma carta destinada aos candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República.

O documento será divulgado em junho e se estrutura em três compromissos principais que os políticos devem assumir em relação ao planejamento e ao uso de recursos públicos voltados à infância e à adolescência.

Os três compromissos:

Enfrentar a violência dentro de casa;

Enfrentar a violência extrema e o racismo;

Garantir transparência e qualidade no uso do orçamento público para a infância.

— Queremos que os candidatos se comprometam a não perder as crianças e adolescentes para a violência e que a pauta entre na agenda de políticas públicas do Brasil — afirmou Layla Saad, representante adjunta para Programas do UNICEF no Brasil.

Segurança pública no centro do debate

O Brasil tem 48,7 milhões de crianças e adolescentes, isto é, um a cada quatro habitantes tem menos de 18 anos. Para o Unicef, colocar o público infantojuvenil no centro do debate da segurança pública deve ser prioridade. Enquanto as mortes violentas caíram entre os adultos, no caso de crianças e adolescentes os números vêm crescendo. Os homicídios têm a maior porcentagem, seguidos por óbitos decorrentes de intervenção policial.

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