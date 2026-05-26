Uma obra que mostra o jornalismo investigativo na veia

Capa do livro que será lançado nesta quarta-feira (27). Carta Editora / Reprodução

O jornalismo americano definiu em uma palavra a figura do repórter investigativo: "watchdog", ou cão de guarda, em português. Trata-se daquele jornalista que, mais do que noticiar um fato, exerce a função de vigilância para a sociedade: fiscaliza o poder público e privado, denuncia abusos, corrupção e irregularidades em defesa do interesse público.

Humberto Trezzi é um desses cães de guarda ou "farejadores de encrenca", nas palavras do colega Fábio Schaffner. Com mais de quatro décadas de profissão, o jornalista de 63 anos, repórter especial de ZH e integrante do GDI, decidiu reunir em livro algumas das maiores reportagens de sua trajetória. Nasceu Crime S.A. - 40 anos de investigação jornalística, que será lançado na próxima quarta-feira (27) pela Carta Editora.

Humberto Trezzi conta com 40 anos de jornalismo investigativo. Duda Fortes / Agencia RBS

Estão reunidas na obra reportagens sobre fraudes, jogos ilegais, contrabando, roubo e receptação de veículos, obras inacabadas ou com licitações suspeitas, facções criminosas e seus tentáculos, furto de fios, agiotagem e homicídios. Algumas ganharam prêmios nacionais, outras contribuíram para colocar farsantes e criminosos na cadeia.

Uma das mais interessantes abre o livro: "Pilantropia". A partir de um bilhete recebido em uma sinaleira de Porto Alegre pedindo ajuda financeira para uma entidade assistencial inexistente, Trezzi puxa o fio para desvendar o golpe de quem se aproveita da generosidade popular para arrecadar dinheiro em causa própria.

Mas por que este livro agora? O próprio Trezzi responde:

"Percebo cada vez mais que os colegas e mesmo as fontes nunca ouviram falar desse material. ele não existe mais em papel (a não ser em coleções emboloradas nos museus). Várias das investigações em que trabalhei sequer foram publicadas na internet. grande parte não é localizável, portanto...Uma velha expressão da década de 1950 dizia: 'publique ou pereça'. Resolvi publicar".

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Para um repórter investigativo não basta ter faro, ou seja, identificar com rapidez alguma falcatrua escondida sob o verniz da realidade. Repórter raiz também coloca o pé no barro para buscar provas do ilícito. É aí que reside, para deleite dos leitores, o melhor do livro do jornalista gaúcho: é possível conhecer o trabalho do repórter em campo, na barranca de rios para o registro do contrabando de soja escoando por portos clandestinos na fronteira, ou no alto de um telhado para flagrar veículos sendo depenados em depósito do Detran.

Ao transitar pelo submundo, Trezzi combina a tradicional reportagem investigativa — com práticas como campana, uso de câmera oculta e gravador — com técnicas como leitura de documentos e dados digitais. Aliás, como ensinou Watergate, para desvendar casos de colarinho branco, nada mais eficiente do que seguir o dinheiro.

Na maioria dos casos, o autor acrescentou a íntegra dos textos. Em outros, um resumo. A obra traz, como selo de qualidade, a recomendação de outros pesos-pesados do jornalismo gaúcho: além de Schaffner, que assina o prefácio, Marcelo Monteiro (na apresentação) e Carlos Wagner (na orelha).

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As reportagens não obedecem a uma cronologia: viaja-se de 2022, quando desvendou creches inacabadas e escolas que só existiam no papel, a 1997, quando perscrutou o Paraguai atrás de caçadores de veículos roubados, uma versão moderna de caçadores de recompensa. Outras histórias seguem extremamente atuais: Trezzi mergulhou no intrincado mundo do furto de cabos de energia, que prática que deixa comunidades inteiras sem luz, produzidas em 2023 e 2025, ou o tráfico acossando beneficiários do Minha Casa, Minha Vida, em 2015.

O que não muda é a astúcia de contrabandistas, estelionatários e bandidos tentando ludibriar o cidadão RODRIGO LOPES Resenha sobre o livro Crime S.A. - 40 anos de investigação jornalística.

Uma das histórias mais impressionantes revela uma briga entre famílias que atravessou décadas e ensanguentou o Planalto Médio gaúcho. Outro ponto alto do livro é que Trezzi não apenas denuncia, mas conta, ao final de cada capítulo, ricamente ilustrado pelo traço de Everson Godinho, o que ocorreu depois que a reportagem ganhou as páginas: as repercussões, os processos e as condenações. Enfim, aquilo que, de fato, muda a sociedade.

Para estudantes de Jornalismo, Crime S.A. é uma lição do mais nobre Jornalismo, o investigativo. Para o leitor, histórias de aventuras, bravura diante de perigos e ética diante de dilemas do profissional, que nem sempre vêm à tona quando você lê uma reportagem. Para a sociedade, uma peça rara, exemplar, de como o jornalismo contribui para mudar, para melhor, o mundo, a partir do texto de um dos mais atentos cães de guarda que o jornalismo brasileiro pariu.

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