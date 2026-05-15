"Um louco sem Deus que vai em busca do louco de Deus, que é Francisco", diz escritor ateu que viajou com o Papa

Javier Cercas e papa Francisco em 2023. Vatican News / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Renomado escritor e tradutor espanhol, reconhecido por suas obras que exploram os limites entre ficção e realidade, Javier Cercas é nome confirmado no Festival Fronteiras, que ocorre entre sexta-feira (15) e sábado (16), em Porto Alegre.

Em seu livro mais recente, O louco de Deus no fim do mundo (Record), Cercas, autodeclarado ateu, recebe um convite do Vaticano para acompanhar uma viagem à Mongólia com o papa Francisco. Ele conversou com a coluna sobre sua participação no evento em Porto Alegre, sobre literatura e, claro, a viagem com o Pontífice.

Escritor e tradutor espanhol, Javier Cercas. Raúl Cercas / Divulgação

Você participa em dois momentos durante o Fronteiras, ambos centrados na literatura e na arte de escrever. O que o público pode esperar?

Uma jam session. As jam sessions são as improvisações dos músicos de jazz. Não gosto de conferências, porque já sei o que vou dizer... me aborrecem. Gosto muito de improvisar, porque nunca se sabe o que pode sair. Espero que falemos de literatura, que, para mim, é o mais importante no mundo, salvo a vida, claro. Para mim, a literatura, antes de qualquer coisa, é um prazer... como o sexo. Mas também é uma forma de conhecimento de si mesmo e dos outros... como o sexo. Por isso, quando alguém me diz que não gosta de ler, a única (coisa) que me ocorre é dar-lhe "meus pêsames". É como se me dissessem que não gostam de sexo. A literatura é uma forma de viver mais, de uma maneira mais rica, mais intensa e mais complexa. E por isso, entre outras razões, é tão importante.

Haverá interação com o público?

Não. Há uma conversa com uma escritora brasileira (Lilia Schwarcz). Haverá perguntas e depois, pela tarde, também me farão perguntas. É o que eu gosto: o diálogo, porque nunca se sabe o que pode sair. E isso é o bom. Eu aprendo muitas coisas.

Em suas obras, você mistura ficção com realidade. Como dosificar esses elementos para construir uma obra?

Depende da obra. Em cada uma é diferente. Mas, veja: ficção pura não existe. A ficção pura é uma invenção de quem não sabe o que é a ficção. A ficção sempre está misturada com a realidade. Se existisse a ficção pura, não teria nenhum interesse, ou até seria ininteligível. A ficção sempre está misturada com a realidade, que é seu combustível. Às vezes, dizem que eu misturo a ficção com a realidade e me perguntam se isso pode ser feito. Minha resposta é óbvia: no jornalismo, não. Na história, não. Mas na literatura, não foi feita outra coisa desde o início dos tempos. Todos os grandes escritores o fizeram. Agora não sabemos que era ficção e que era verdade, ainda não sabemos, na Ilíada ou na Odisseia. Shakespeare, Cervantes, Dante estão cheios de personagens reais, de realidade. A ficção desperta interesse porque parte da realidade, a transfigura e a dota de um sentido geral. Então, cada romance, se é boa, há uma mistura diferente. Se são boas, não há dois romances iguais. Em cada uma, o grau de ficção, de realidade, da mistura, é diferente. Não tenho uma fórmula. Detesto fórmulas. Um escritor não pode ter uma fórmula. O escritor tem se estar se reinventando constantemente.

Você cunhou o termo "relato real" para descrever seu gênero. Poderia detalhar o que é isso?

No início era uma piada, mas, agora, é muito sério. Eu escrevo, às vezes, romances sem ficção. Isto seria o relato real. Sempre foi dito que a romance tem de ser ficção. Mas, em um momento determinado da minha trajetória como escritor, pensei que precisava prescindir da ficção. E você perguntará: Isso é possível? E eu lhe digo que no romance tudo é possível. Porque o romance foi inventada por um senhor que, surpreendemente, era espanhol: chamava-se Miguel de Cervantes. Ele nos disse: "façam o que queiram". Esta é a única norma do romance. Não há normas. Você pode fazer o que quiser. E é verdade que sempre se disse que o romance é uma ficção. Mas eu só obedeço a Cervantes, que me disse, "faça o que queira". E em um determinado momento, precisei prescindir da ficção. E aí encontrei um território novo. Meu último livro se chama O Louco de Deus no Fim do Mundo. E é um romance sem ficção. Está construída como um romance, os personagens são novelescos. Mas tudo é real. Absolutamente tudo é real. Como vou inventar algo tão incrível como a Igreja Católica? É impossível. Não precisa inventar. E o relato real, o romance sem ficção, te obriga a determinadas coisas. É um território novo. E, para mim, é fascinante.

Você se descreve com ateu, mas, a convite do Vaticano, acompanhou o papa Francisco na viagem à Mongólia e resultou no livro O Louco de Deus no Fim do Mundo. Como surgiu esse convite?

Como surgiu, teria de perguntar ao Vaticano, porque, no meu caso, simplesmente me propuseram (risos). Era a primeira vez que o Vaticano abria suas portas a um escritor. Por que me escolheram, de todos os escritores do mundo? Não sei. Há muitas teorias. A que mais gosto é que foi o Espírito Santo que me escolheu. Não sei. Eu não sei porque me escolheram e a razão de terem me aceito. Isso também me perguntaram muitas vezes. E minha resposta é outra pergunta: como não vou aceitá-lo? É a primeira vez que a Igreja Católica abre suas portas a um escritor. Como não irei aceitar isso? A Igreja Católica está muito presente em nossas vidas, e nós esquecemos o que é. A Igreja Católica é uma instituição totalmente única na história da humanidade. Não há nenhuma outra instituição que tenha durado mais de 2 mil anos. Nenhuma. E ela foi determinante para a história do Ocidente, para a história do mundo. Decisiva em todos os sentidos: político, histórico, cultural, ético, em todos os sentidos. Então, mesmo que eu me defina no livro como ateu e anticlerical, uma vez que o papa Francisco, que só era anticlerical, não era ateu, mas era muito anticlerical, porque a Igreja de hoje é muito anticlerical, como eu ia dizer que não é isso? É impossível, seria estúpido de minha parte. Esse livro conta um viagem à Mongólia, que é um lugar muito exótico. Mas, sobretudo, é um viagem ao Vaticano, que é muito mais exótico que a Mongólia. Como iria rejeitar a oportunidade de entrar aí, de perguntar, de falar com gente de todo tipo, cardeais, prefeitos, que são os ministros do Vaticano, amigos do Papa, missionários, gente de todo tipo, para saber realmente sobre o que a Igreja está falando hoje. Que papel desempenha a religiosidade nos nossos dias, uma vez que muitos de nós fomos educados no cristianismo, mas já não somos crentes? Quando vivemos em um mundo sem Deus, embora haja ainda muitos crentes? Por outro lado, esse livro surge de uma oportunidade, mas sobretudo de uma necessidade, de uma pergunta. Se só tivesse uma oportunidade, havia sido um reportagem, mas é um romance porque há uma pergunta, uma urgência, uma necessidade. Quando me fizeram essa proposta de acompanhar o Papa, de entrar no Vaticano, de fazer o que eu quisesse, perguntar o que eu quisesse, eu me lembrei da minha mãe. Era uma mulher profundamente crente, seriamente católica. Em algum momento do livro se diz que, se se compara a fé de minha mãe com a de Francisco, a do Papa era um pouco duvidosa. (risos). Minha mãe, depois da morte do meu pai, dizia que iria vê-lo quando ela morresse. Isso está no coração do cristianismo. São Paulo, que em certo sentido inventou o cristianismo, dizia que nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, inútil. Isso é o coração do cristianismo. Muitos cristão esqueceram, mas é assim. Lembrei que minha mãe dizia isso, no mesmo dia em que me fizeram a proposta. Sabia do que ia tratar esse livro. Ele trata de um louco sem Deus, eu, como a imensa maioria de nós, educados no cristianismo, mas que perdeu a fé, um louco sem Deus que vai em busca do louco de Deus, que é Francisco. Ele é o primeiro papa da Igreja Católica que se chama como São Francisco de Assis e São Francisco de Assis se chamava a si mesmo como o louco de Deus. Um louco sem Deus que vai em busca do louco de Deus até o fim do mundo para fazer-lhe uma pergunta, a pergunta mais complexa e a mais elementar, a mais simples e a mais extraordinária: "Minha mãe vai ver meu pai após a morte, como ela dizia, sim ou não?" Escutar a resposta do Papa, para escutar a resposta do Papa e para levá-la de volta a minha mãe. Então, esse livro, em certo sentido, é um romance policial, como todos os meus livros, como todos os livros com os quais me importo, é um romance policial, porque nela, em todos os livros, em todas os romances, há sempre um enigma e alguém que tenta decifrá-lo. E nisso consiste a essência do gênero policial. E nisso consiste esse romance. A diferença aqui é que estamos tratando do enigma fundamental da nossa civilização. O enigma fundamental do cristianismo, a solução da carne e da vida eterna. É disso que trata esse livro.

Qual foi o fato mais surpreendente?

Tudo é surpreendente, tudo foi completamente surpreendente, tudo. Nada do que eu esperava aconteceu. Tudo foi uma surpresa. O maior esforço que eu tive é o mesmo que se tem para escrever qualquer livro. Mas, nesse caso, era muito mais difícil: o esforço de limpar a visão dos preconceitos. Estamos cheios de preconceitos sobre a Igreja Católica, sobre o cristianismo, sobre o Vaticano. Preconceitos a favor, prejuízos contra. Então, o grande esforço era chegar ao Vaticano, ao coração da Igreja, com a visão limpa, para ver sobre o que realmente a Igreja fala, quem são os que a dirigem, quem era o papa Francisco... E se você faz esse esforço, que é o que eu tento fazer, tudo é surpreendente. Desde o início, com uma proposta que nunca, nunca, nunca a Igreja havia feito a um escritor, Nunca, jamais, em mais de 2 mil anos de história, até o final, que o final, se eu fosse crente, eu pensaria que era um pequeno milagre. Então, tudo foi totalmente surpreendente. Nada do que eu esperava é o que eu encontrei. Nada. Tudo é diferente.

E mudou sua percepção e opinião sobre a religiosidade?