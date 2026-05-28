Últimos dias para gaúchos se inscreverem no projeto social da Olympikus que forma jovens atletas de corrida

Também no domingo (31), ocorre a 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante toda a semana, Porto Alegre respira corrida com a aproximação da Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece no próximo domingo (31). No mesmo dia, encerraram-se as inscrições para o Corre do Amanhã, programa social de formação de atletas de alto rendimento criado pela Olympikus em parceria com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL).

A iniciativa busca revelar e desenvolver novos talentos do atletismo brasileiro por meio de suporte técnico, multidisciplinar e de longo prazo. Criado para fomentar o esporte nacional desde a base, o Corre do Amanhã oferecerá aos jovens selecionados acompanhamento técnico, além de suporte psicológico, nutricional e educacional, contando ainda com a estrutura de treinamento do Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas (CEAR).

As inscrições são gratuitas (neste link) e podem ser realizadas até as 23h59 de domingo (31), pelo site do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. O projeto é voltado para atletas entre 18 e 23 anos, com histórico competitivo em distâncias acima de 2 km (pista e rua), que demonstrem potencial e compromisso com o alto rendimento.