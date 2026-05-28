Últimos dias para gaúchos se inscreverem no projeto social da Olympikus que forma jovens atletas de corrida

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Durante toda a semana, Porto Alegre respira corrida com a aproximação da Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece no próximo domingo (31). No mesmo dia, encerraram-se as inscrições para o Corre do Amanhã, programa social de formação de atletas de alto rendimento criado pela Olympikus em parceria com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL).
A iniciativa busca revelar e desenvolver novos talentos do atletismo brasileiro por meio de suporte técnico, multidisciplinar e de longo prazo. Criado para fomentar o esporte nacional desde a base, o Corre do Amanhã oferecerá aos jovens selecionados acompanhamento técnico, além de suporte psicológico, nutricional e educacional, contando ainda com a estrutura de treinamento do Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas (CEAR).
As inscrições são gratuitas (neste link) e podem ser realizadas até as 23h59 de domingo (31), pelo site do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. O projeto é voltado para atletas entre 18 e 23 anos, com histórico competitivo em distâncias acima de 2 km (pista e rua), que demonstrem potencial e compromisso com o alto rendimento.
Após o término das inscrições, na segunda-feira (1º), a Capital recebe a seletiva presencial da região Sul, na pista do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE). A etapa faz parte dos Testes Motores “In Loco”, que percorrem diferentes regiões do país ao longo do processo seletivo. As avaliações presenciais são consideradas um diferencial na seleção dos atletas.