Trump acusa papa Leão XIV de estar “colocando muitos católicos em perigo”

Papa Leão XIV e Donald Trump contam com trocas de farpas desde o início de abril. ALBERTO PIZZOLI e JIM WATSON / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas críticas ao papa Leão XIV nesta segunda-feira (4), acusando o Pontífice de estar “colocando em risco muitos católicos” por sua postura diante da guerra no Oriente Médio. Segundo Trump, o Papa “acha que não há problema em o Irã ter uma arma nuclear”.

As declarações foram feitas durante entrevista ao apresentador Hugh Hewitt, da rede conservadora Salem News, quando o presidente reiterou sua insatisfação com a posição do Vaticano:

— O Papa prefere falar sobre o fato de que não há problema em o Irã ter uma arma nuclear, e eu não acho isso muito bom. Acho que ele está colocando muitos católicos e muitas outras pessoas em perigo. Mas suponho que, se depender do Papa, ele acha perfeitamente normal o Irã ter uma arma nuclear — afirmou Trump.

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O novo embate ocorre dois dias antes da reunião do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o Papa no Vaticano — encontro visto como tentativa de amenizar tensões após uma série de críticas do republicano ao líder da Igreja Católica.

Histórico de atritos

Trump já havia criticado o pontífice em abril, chamando-o de “fraco” e dizendo que “não estava fazendo um bom trabalho como líder da Igreja”.

O Vaticano respondeu afirmando que o Papa “não teme o governo Trump” e continuará defendendo a paz e o diálogo multilateral.

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Na ocasião, chegou a publicar nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial que o retratava como uma figura messiânica, mas depois apagou o post e alegou que se tratava de uma representação como médico.