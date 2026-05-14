Termina em um mês o prazo para gaúchos garantirem antena parabólica digital gratuita; veja quais cidades

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Falta um mês para o encerramento do prazo para que famílias inscritas no CadÚnico em Amaral Ferrador, Garruchos, Mostardas e Toropi solicitem a instalação gratuita de antenas parabólicas digitais. A ação faz parte do programa Brasil Antenado, que distribui kits da nova tecnologia para famílias de baixa renda.
O agendamento da instalação pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp 0800 729 2404; ou pelo site brasilantenado.org.br.
O serviço é totalmente gratuito, incluindo fornecimento e instalação do kit da parabólica digital.
O Brasil Antenado está atualmente na Fase C, que termina em junho de 2026 e contempla 108 municípios em oito estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Ao final do projeto, a previsão é atingir 323 municípios e cerca de 700 mil famílias no Brasil. No site oficial, os moradores podem ver as cidades contempladas.
A iniciativa é uma parceria do Ministério das Comunicações com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tem execução da Entidade Administradora da Faixa (EAF).