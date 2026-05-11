Taquari registrou a 10ª temperatura mais alta do Brasil em 60 anos, diz Inmet

Dados foram compilados entre 1961 e abril de 2026. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), feito a pedido da presidência da COP30, mostrou que Taquari, no Vale do Taquari, é o 10º município brasileiro entre os que registraram as mais altas temperaturas máximas na rede de estações da entidade desde o início da série histórica, em 1961.

O recorde foi de 44,3 ºC em 21 de março de 2026.

Os dados compilados correspondem ao período entre 1961 e abril de 2026. Entre os recordes de calor, a maior temperatura já registrada pela rede de estações meteorológicas do Inmet em todo o país foi de 44,8 °C em Araçuaí (MG), em 19 de novembro de 2023. Estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais aparecem de forma recorrente entre os locais mais afetados pelo calor extremo.

Tabela do Inmet divulgada pela presidência da COP30. Inmet / Reprodução

Das 20 maiores temperaturas máximas registradas desde 1961, apenas três ocorreram antes dos anos 2000, o que indica uma concentração crescente de eventos extremos nas últimas décadas.

O levantamento do Inmet também mostrou que o RS aparece em duas posições entre as 10 maiores temperaturas de 2025: em 1º lugar, Quaraí com 43,8ºC e, em 10º, Viamão, com 41,8ºC.

Segundo a COP30, o estudo aponta que os padrões observados no Brasil acompanham a tendência global de aquecimento identificada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).