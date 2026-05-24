Surto de ebola: como as agências internacionais estão intensificando as ações para conter a epidemia

No último domingo (17), a OMS já havia declarado o surto da cepa como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. SEROS MUYISA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou, na última sexta-feira (22), o nível de risco da epidemia de ebola na República Democrática do Congo de “alto” para “muito alto”. O fato acendeu alertas, e o temor de uma propagação mais intensa aumentou a apreensão entre os países.

Até sexta-feira, o balanço da OMS na RDC apontava 82 casos confirmados, incluindo sete mortes, além de 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas.

No último domingo (17), a OMS já havia declarado o surto da cepa como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), seu segundo nível mais alto de alerta.

Autoridades de Uganda confirmaram três novos casos de ebola em Uganda neste sábado (23), elevando o grau de preocupação com a extensão do surto no continente africano. Um americano que contraiu ebola na RDC está hospitalizado na Alemanha. Outro cidadão americano, considerado contato de alto risco, foi transferido para a República Tcheca.

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Medidas para tentar frear a proliferação da doença estão sendo colocadas em prática pelas autoridades locais. Em Ituri, uma província da RDC, velórios foram proibidos até segunda ordem, e reuniões públicas estão limitadas a um máximo de 50 pessoas. Em Kivu do Norte, outra província, o transporte de passageiros em ônibus e táxis foi suspenso em determinados trechos.

Nos Estados Unidos, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — principal agência de saúde americana — emitiu alertas sanitários para viajantes com destino à República Democrática do Congo e a Uganda, com o objetivo de orientar os americanos que pretendem viajar para esses países sobre formas de proteção contra o ebola.

Além disso, o CDC está adotando medidas preventivas para evitar a entrada do vírus no solo americano. Entre elas estão o reforço da triagem sanitária e do monitoramento de viajantes provenientes da RDC, de Uganda e do Sudão do Sul; restrições de entrada para pessoas sem passaporte americano que tenham estado nesses países nos últimos 21 dias; coordenação com companhias aéreas, parceiros internacionais e autoridades portuárias para identificar e monitorar viajantes potencialmente expostos ao vírus; entre outras medidas.

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A Médicos Sem Fronteiras (MSF) já atua nas áreas afetadas de Ituri para avaliar as necessidades médicas e trabalha em estreita coordenação com as autoridades de saúde congolesas, além das unidades de Salama, em Bunia, e de outras regiões.

De acordo com a entidade, o MSF está mobilizando mais equipes — compostas por profissionais médicos, especialistas em logística e equipes de apoio com experiência em surtos de febre hemorrágica viral —, além de suprimentos essenciais, para iniciar uma ação emergencial em grande escala o mais rapidamente possível.