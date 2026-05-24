Subprocuradora do MPF: "O licenciamento ambiental tem que levar em consideração as populações"

Luiza Cristina Frischeisen estará em Porto Alegre entre terça (26) e quarta-feira (27). Zeca Ribeiro / MPF Divulgação

Subprocuradora-geral da República e coordenadora da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), Luiza Cristina Frischeisen estará em Porto Alegre entre terça (26) e quarta-feira (27) para participar do seminário "Adaptação Climática em Foco - Emergência climática e direitos humanos: obrigações de adaptação no RS", organizado em conjunto com a Escola Superior do MPF (ESPMU).

Ela conversou com a coluna sobre a atuação do MPF na prevenção a catástrofes climáticas e a crimes ambientais.

Qual o papel da 4ª Câmara ao tratar do tema ambiente?

A 4ª Câmara cuida das áreas do meio ambiente e patrimônio histórico e cultural, seja na parte da tutela coletiva seja na parte criminal. A Câmara faz a revisão dos atos dos colegas (procuradores) relacionados a arquivamentos, quando o colega entende que não é o caso de continuar a investigação, ou quando o colega entende que não é do Ministério Público Federal (que deve atuar), quando ele entende que é do MP estadual (que deve ficar responsável pelo caso). A Câmara também faz a análise dos recursos da defesa, quando o colega entende que não é o caso de aplicação de acordos de não persecução penal. Já na parte da coordenação, a Câmara vai tratar dos grandes temas: biomas, zona costeira, preservação dos mangues, fazemos encontros nacionais. Também temos um grupo que trabalha com emergências climáticas, com resiliência das cidades. Neste ano, estamos fazendo um projeto que se chama MPF Clima, que se junta a uma outra área de defesa de direitos humanos e de justiça climática, neste evento que ocorrerá entre 26 e 27 de maio em Porto Alegre.

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O Brasil vive uma sequência de eventos extremos. Em meio à emergência climática, aumenta também o protagonismo do MPF no acompanhamento de políticas ambientais, responsabilização de agentes públicos e privados e fiscalização do cumprimento da legislação ambiental?

Quando eu assumi a coordenação da Câmara, em junho de 2024, o Brasil estava vivendo um momento de muitos incêndios e ainda a enchente do Rio Grande do Sul. Fica claro que temos de trabalhar com informações científicas, com nossas imagens de satélite, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), e compreender, tentar prever e minimizar aquilo que pode acontecer em relação a fenômenos meteorológicos. Sabemos que esse ano vamos ter uma forte presença do El Niño, que pode causar enchentes no Sul, secas no Norte, que altera o regime de chuvas. É importante que as cidades e os governos estaduais estejam preparados. Esse conjunto de conhecimento científico dá uma responsabilidade para Estados, municípios e governo federal. Por outro lado, as defesas civis também têm de estar preparadas, porque em caso de enchente, sobre como as pessoas devem ser alertadas, retiradas, como serão preservados seus bens particulares e como deve ser essa relação nos abrigos entre famílias. A sociedade tem que estar preparada para minimizar os efeitos desses fenômenos que estão cada vez mais constantes. Isso afeta, inclusive, a agricultura, então os produtores e os órgãos de financiamento também têm de estar preparados. Isso aumenta a responsabilidade dos MPs estaduais e do MP federal.

Como se preparar?

Temos de saber que esses fenômenos já os conhecemos e os órgãos têm que estar preparados. A sociedade civil também precisa compreender e cobrar autoridades locais para que existam planos para quando ocorrem as emergências climáticas.

E as cidades, como devem se preparar?

Precisam se transformar. Aquelas que sofrem muitas chuvas, precisam ter áreas verdes, partes que absorvam água. É importante saber que a preservação do meio ambiente não é no sentido de "vamos preservar uma área verde". Não. Essa área verde está sendo preservada por uma série de questões: a biodiversidade, a necessidade de contenção de enchentes, de contenção de deslizamentos, mas isso tudo vai beneficiar o conjunto a população urbana e rural.

No RS, recentemente, o MPF ajuizou ação para que licenciamento ambiental de ampliação de uma fábrica de celulose, a CMPC, observe direitos de comunidades tradicionais. O processo tramita na 9ª Vara Federal da Justiça Federal. Pode chegar a sua Câmara?

Está ajuizada, então não vai chegar à 4ª Câmara, até porque as questões ambientais haviam sido, através de recomendações, atendidas pelo órgão estadual. Essa parte da judicialização tem muito a ver também com a questão da consulta às populações em volta. Mas é importante dizer que temos uma nova lei de licenciamento ambiental, que tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade, mas o licenciamento ambiental tem de levar em consideração o impacto nas populações. Por quê? Deslocar populações pode ser muito mais caro do que preservar ali a cultura. Por outro lado, quando se desloca populações, não se perde só as casas das pessoas, tem um modo de vida, questões culturais, porque ali estão formas de convivência, de exercício religioso, de relação com a terra e com todo o aparato cultural que tem a ver com a ancestralidade de determinadas comunidades. Fora isso, essas comunidades normalmente são as que mais preservam as áreas verdes ou o bioma local.

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Uma das dificuldades no Brasil é equilibrar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Por quê?

Não acho que haja adversidade. Porque o desenvolvimento econômico tem de ser desenvolvimento socioeconômico, ou seja, tem de beneficiar as populações locais, seja em forma de emprego, em serviço, em forma de volta de royalties, por exemplo, ou de tributação para os governos locais, que levará a benefícios locais. Isso tudo tem de ser pensado e a forma de não causar danos à população e gastos governamentais. Não posso ter uma planta, por exemplo, que vai consumir uma quantidade de água e depois vai faltar, fazer com que as entidades governamentais tenham que gastar cada vez mais para captar água ou para tratar essa água.

Como vocês analisam a conexão entre crime ambiental e crime organizado?

Hoje, quando se fala em crime ambiental, em algumas regiões do Brasil, se fala, sim, em crime organizado. E é por isso que há uma movimentação tão grande, tanto do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, das polícias, em torno do financiamento, tanto daquilo que proporciona o crime, como o do produto do crime. Então, se trabalha muito na linha da lavagem de dinheiro com essas organizações criminosas.

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