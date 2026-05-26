Seguro-saúde, alerta noturno e veto a vuvuzelas: o que diz o guia do governo para brasileiros na Copa

O principal foco do Guia é a reunião de informações sobre documentação de viagem. Jewel Samad / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A duas semanas do início da Copa do Mundo, o governo federal lançou o “Guia Consular da Torcida Brasileira – Copa do Mundo 2026”. O material conta com orientações destinadas a cidadãos brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México durante o torneio, que será o maior da história.

O principal foco do Guia é a reunião de informações sobre documentação de viagem, regras migratórias, contatos da rede consular brasileira e procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Além disso, o material traz dicas para os brasileiros que estiverem acompanhando os jogos.

O Itamaraty, que publicou o guia de forma online, indica que os torcedores sempre portem passaporte com visto válido e contratem um seguro-saúde com cobertura para os países que irão visitar, já que os custos de tratamentos nos países-sede costumam ser altos.

No que se refere a medicamentos de uso contínuo, o governo indica que "devem ser trazidos na bagagem de mão, na quantidade necessária para o período de permanência, com alguns dias extras, e sempre acompanhados de receita, com tradução para o idioma local, se possível".

O guia recomenda evitar a circulação noturna em regiões pouco movimentadas e/ou mal iluminadas e ter atenção redobrada aos pertences pessoais, especialmente em eventos de grande aglomeração. Mochilas e bolsas devem ser usadas sempre à frente do corpo, principalmente em locais cheios.

O material também traz as ações proibidas durante os jogos:

Fumar ou usar qualquer produto de tabaco ou dispositivos eletrônicos de fumo dentro do estádio;

Consumir ou distribuir substâncias narcóticas, psicotrópicas ou quaisquer substâncias ilegais;

Insultar, humilhar ou discriminar qualquer pessoa ou grupo por motivos raciais, étnicos, sociais, religiosos, políticos, de gênero, orientação sexual ou qualquer outro (incluindo o uso de banners, cantos, linguagem ou símbolos discriminatórios).

Entre os itens proibidos durante os jogos, fica impedido o uso de instrumentos musicais grandes ou de sopro que produzam sons altos – incluindo tambores, vuvuzelas ou similares, exceto se autorizado para grupos de torcedores organizados. Equipamentos profissionais de foto e vídeo, como tripés, monopés e bastões de selfie (ou selfie sticks), são proibidos, bem como drones.

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Armas, objetos cortantes ou perfurantes, itens de pirotecnia, fogos de artifício, sinalizadores ou itens inflamáveis também são proibidos durante o torneio.