RS é destaque em projeto editorial no Financial Times

Na versão online, publicação abordou setores produtivos do RS Financial Times / Reprodução

O Rio Grande do Sul foi destaque na quarta-feira (13) de um projeto editorial de quatro páginas intitulado "Special Report" do jornal britânico Financial Times.

Além da edição impressa, a série de conteúdos teve uma versão online, abordando temas como agricultura, mudanças climáticas — com foco na reconstrução —, viticultura e desenvolvimento tecnológico em Porto Alegre.

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Em nota enviada à coluna, o governo afirmou que a Invest RS, agência voltada à atração de investimentos e internacionalização, atuou como anunciante, tendo investido US$ 75 mil (R$ 375,3 mil) em publicidade. Salientou, entretanto, que não se trata de "matéria paga".

Intitulada "Investindo no Rio Grande do Sul", a série informa:

"Como seu peso econômico e político relativo no Brasil diminuiu ao longo das décadas, o Estado de 11 milhões de habitantes precisa lidar com muitos dos desafios que atingirão a maior economia da América Latina nos próximos anos".

No site, o jornal explica que os "Special Reports" oferecem uma cobertura aprofundada dos principais tópicos do Financial Times, desde as últimas tendências políticas e empresariais até rankings dos principais advogados, escolas de negócios e empresas". Salienta, ainda, que "anunciantes e patrocinadores não têm influência sobre o conteúdo editorial".

Em viagem a Nova York, onde participa da "Brazilian Week", o governador Eduardo Leite postou um vídeo no qual aparece folheando as páginas da publicação, que conta com um anúncio em inglês sobre oportunidades de investimentos no RS.

— O Rio Grande do Sul é tema de uma reportagem de quatro páginas do Financial Times, um dos principais jornais do mundo para investidores — afirmou.

Veja a série online aqui (em inglês).

O anúncio no jornal britânico é parte de uma agenda estratégica do governo do Estado, por meio da Invest RS, para captação de investimentos e na busca por tornar o Estado um centro tecnológico e sustentável. Desde 2025, a Invest RS vem promovendo o RS a partir de um calendário de participação em eventos, com ativações.

A partir do segundo semestre de 2025, organizou, por exemplo, agendas internacionais para apresentar os "Books de Oportunidades" em inovação, turismo e transição energética com ações na Web Summit e BTL (Lisboa, Portugal) e na SXSW (Austin, EUA).

Durante a missão internacional do governo gaúcho em Nova York, a Invest RS apresentou, na terça-feira (12), uma proposta para a criação de um fundo estratégico com objetivo de atrair investimentos e sustentar o desenvolvimento econômico do Estado.

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O anúncio ocorreu no Public & Private Capital Forum for Economic Development, realizado na sede da Deloitte, uma das maiores e mais prestigiadas organizações de serviços profissionais do mundo, onde foi assinado um contrato para a elaboração de estudos que subsidiarão a estruturação do fundo. A meta é reunir até US$ 5 bilhões, sendo US$ 1 bilhão de recursos públicos e o restante proveniente de capital privado.

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Confirma a nota do governo do Estado sobre a ação:

No que diz respeito ao projeto Special Report com o Financial Times, principal veículo de economia do mundo, a Invest RS atuou como anunciante, não configurando uma matéria paga. O investimento foi de US$ 75 mil. O FT já realizou projetos semelhantes em que retratou a realidade econômica de estados de Minas Gerais e Piauí, além do município de São Paulo.

Editorialmente falando, o Financial Times conduz o projeto com total autonomia editorial, sem a possibilidade de interferência na abordagem adotada pela equipe de jornalistas, especialista em economia e política na América Latina.