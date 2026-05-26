RS busca fortalecer o mercado audiovisual em um dos maiores eventos do setor na América Latina

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), participa, entre terça-feira (26) e domingo (31), do Rio2C 2026, considerado um dos maiores eventos da América Latina no mercado audiovisual. O foco da presença do Estado é o fortalecimento do turismo cinematográfico, a atração de produções audiovisuais e a promoção do Estado como destino competitivo para filmagens e investimentos no setor.
A participação do Estado ocorre ao lado de film commissions gaúchas (órgãos governamentais que fomentam o setor audiovisual), do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e de representantes do mercado.
Um dos principais destaques fica por conta do fortalecimento de iniciativas como o Gramado Film Market e o avanço das tratativas para a implantação do complexo de estúdios da Quanta em Porto Alegre — projeto com potencial de movimentar até R$ 150 milhões e gerar milhares de empregos diretos e indiretos.
Para a Setur, a inserção do RS reforça o entendimento de que o audiovisual é também uma poderosa ferramenta de promoção turística e desenvolvimento regional:
— Estamos falando de um segmento estratégico, que conecta cultura, economia criativa e promoção turística. O RS reúne hoje uma combinação muito competitiva para o audiovisual, com diversidade de cenários, patrimônio cultural, profissionais qualificados e um ambiente cada vez mais estruturado por meio das film commissions. A participação no Rio2C reforça esse posicionamento e amplia o diálogo com o mercado — destacou Raphael Ayub, secretário de Turismo do RS.