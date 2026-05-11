Rede Marista traz estudante da França para debater fenômeno das migrações

Em preparação para simulação de grandes eventos das relações globais, o Comitê de Relações Internacionais do Marista Assunção (Cori), em Porto Alegre, realiza na quarta-feira (13) uma palestra sobre migrações, culturas e estabelecer conexões entre realidades globais a partir de um olhar comparativo entre França e Brasil.
O evento terá como título "Um mundo em movimento — Imigrações, cutlruas e perspectivas cruzadas entre Françe e Brasil" e será aberto apenas aos estudantes.
O convidado será Matéo Schmitt, mestrando da Université Paris-Est Créteil, da capital francesa.
Será às 8h30min no auditório do Colégio Marista Assunção.
A quarta edição da simulação internacional do Marista Assunção será entre os dias 3 e 4 de julho. O evento simula ambientes reais de tomada de decisão internacional, como os da ONU, nos quais os estudantes assumem o papel de países e instituições.