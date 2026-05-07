Quem participa, ao lado de Trump, do encontro com Lula nos EUA 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump nesta quinta-feira (7) gera grandes expectativas devido às pautas estratégicas que serão tratadas pelos dois homólogos. A reunião ocorre na Casa Branca, em Washington (EUA), contando com a participação de representantes de alto escalão de ambos os governos.
O encontro possui o status de "reunião de trabalho", e não de visita de Estado, o que indica um foco prático em negociações bilaterais.
A composição das delegações reflete as prioridades de cada país para esta rodada de conversas:
Do lado americano:
- JD Vance (Vice-presidente);
- Susie Wiles (Chefe de Gabinete);
- Jamieson Greer (Representante Comercial);
- Scott Bessent (Secretário do Tesouro);
- Howard Lutnick (Secretário de Comércio).
Do lado brasileiro:
- Mauro Vieira (Relações Exteriores);
- Wellington César (Justiça e Segurança Pública);
- Dario Durigan (Fazenda);
- Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços);
- Alexandre Silveira (Minas e Energia);
- Andrei Rodrigues (Diretor-geral da Polícia Federal).
Na pauta, destacam-se temas sensíveis como o "tarifaço" sobre produtos brasileiros, as investigações americanas sobre o Pix, o interesse de Washington em terras raras e minerais críticos, além de parcerias em cooperação de segurança.