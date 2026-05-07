Qual foi o cardápio do almoço de Lula e Trump na Casa Branca

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Junto a reunião de trabalho realizada nesta quinta-feira (7), os presidentes Lula e Donald Trump participaram de um almoço na Casa Branca com um cardápio com ingredientes da culinária brasileira.
A imagem do menu circulou entre os jornalistas na sala de imprensa enquanto aguardavam a conclusão do encontro, que durou quase três horas.
- Entrada: salada de alface-romana com filetes de laranja, jicama (leguminosa originária do México), abacate e molho cítrico;
- Prato principal: filé grelhado acompanhado de purê de feijão-preto, pimenta baby e relish de rabanete com abacaxi (havia opção vegetariana);
- Sobremesa: pêssegos caramelizados com torta de panacota ao mel e sorvete de creme.