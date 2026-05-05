Projeto que aproxima executivos de estudantes da rede pública tem inscrições abertas

Em 2025, projeto na Escola Estadual Gomes Carneiro, em Porto Alegre. Applause Formaturas / Divulgação

Termina na sexta-feira (8) o prazo para as inscrições para o projeto da Junior Achievement, que conecta líderes empresariais a estudantes da rede pública. A 15ª edição da ação Executivos na Escola será no dia 2 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 18h em duas escolas da Capital: Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot (manhã) e Escola Técnica Irmão Pedro (tarde).

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O projeto deseja impactar mais de 10 mil jovens no Brasil com a participação voluntária de cerca de 600 executivos, que vão compartilhar conhecimentos sobre carreira, empreendedorismo e o mundo do trabalho. Pessoas que estão em cargos executivos e desejam ser voluntários nesse dia podem se inscrever por meio deste link.

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Em Porto Alegre, são 50 vagas para voluntários em duas escolas.

Assim como nos últimos anos, a ação será realizada de maneira concentrada, durante duas semanas e em diversos Estados, ampliando o alcance de um modelo criado pela Junior Achievement em São Paulo, há 15 anos. Em 2025, o projeto atingiu cerca de 6,9 mil jovens em 18 estados brasileiros, sendo realizado pela primeira vez no Rio Grando do Sul.

Para a diretora-executiva da Junior Achievement Rio Grande do Sul (JARS), Aline Néglia, o Executivos na Escola se concentra em um objetivo primordial da entidade.

— A preparação dos jovens para o empreendedorismo e o mercado de trabalho está na base fundadora da JA, e poder aproximá-los de quem já vivenciou essa fase é uma oportunidade muito rica para ambos, já que os voluntários participantes também encontram valor nessa troca para o seu próprio desenvolvimento — explica.



