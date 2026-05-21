Projeto oferece formação prática para ampliar capacidade exportadora de empresas do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Invest RS e a ADVB/RS são parceiras na realização da segunda edição do projeto RS Global — Formação em Exportação. O objetivo é qualificar a capacidade exportadora das empresas gaúchas.
O programa, que começa no dia 25 de maio, foi estruturado para oferecer capacitação prática a empresários e equipes interessadas em iniciar ou ampliar operações internacionais. A formação reúne especialistas do setor exportador, estudos de caso e ferramentas aplicáveis à rotina dos negócios, além de suporte posterior da Invest RS para projetos e serviços voltados ao comércio exterior.
O RS Global integra o Empreender RS, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec). As inscrições podem ser feitas pelo site da ADVB/RS.