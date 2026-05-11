Profissionais que atuaram em unidades do RS são escolhidos para programa internacional da JBS

Camila atuava havia três anos na unidade da Seara, em Montenegro. JBS / Divulgação

Quatro profissionais de unidades da empresa JBS no Rio Grande do Sul foram selecionados para um programa de mobilidade internacional.

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Criado há 10 anos, a iniciativa já levou colaboradores para unidades nos Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido e Austrália. Em 2025, foram mais de 1,2 mil inscrições, resultando na seleção de 53 profissionais, sendo quatro deles do Rio Grande do Sul.

São eles Camila Andrioni, de Montenegro, que está na Austrália, Karol Maria Oringa Simoes, de Passo Fundo, selecionado para os EUA, Anna Virginia Gottwald, de Três Passos, também escolhida para os EUA, e William Glowacki, de Trindade do Sul, destinado ao Reino Unido.

Camila atuava havia três anos na unidade da Seara, em Montenegro.

— Assim que soube do programa, já quis me inscrever. Sempre sonhei em trabalhar no exterior e construir uma carreira internacional, ainda mais porque sempre estudei inglês — disse.

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Há cerca de dois meses, a profissional passou a atuar como engenheira industrial na unidade da JBS Pork, em Laverton, na região de Melbourne, na Austrália.