Preso, morto, indiciado: conta oficial do governo Trump publica imagem com os inimigos "neutralizados" dos EUA

Imagem foi divulgada no perfil oficial da Casa Branca. @whitehouse / Reprodução Instagram

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A conta oficial da Casa Branca divulgou, nesta quinta-feira (21), uma imagem que mostra líderes mundiais considerados "inimigos" dos Estados Unidos e o atual status de cada um deles.

O post apresenta a foto de Donald Trump no topo com os dizeres: "Inimigos da América neutralizados pelo presidente Donald J. Trump".

Na imagem, a foto do ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro aparece com o carimbo "preso". Já as fotos do aiatolá Ali Khamenei e de Abu-Bilal al-Minuki, alto dirigente do grupo terrorista Estado Islâmico, trazem o carimbo "mortos". Por fim, o ex-ditador cubano Raúl Castro é exibido com a inscrição "indiciado".

A arte remete à invasão do Iraque em 2003, durante a gestão de George W. Bush, quando a Agência de Inteligência de Defesa dos EUA desenvolveu um baralho de cartas para ajudar as tropas a identificar os membros mais procurados do governo de Saddam Hussein, principalmente os integrantes de alto escalão do regime iraquiano. As cartas foram oficialmente denominadas "cartas de identificação de personalidade".

Cada carta continha a foto da pessoa procurada, seu cargo ou a função que exercia. O ás de espadas representava Saddam Hussein; os ases de paus e copas representavam seus filhos, Qusay e Uday, respectivamente; e o ás de ouros representava o secretário presidencial de Saddam, Abid Hamid Mahmud al-Tikriti.