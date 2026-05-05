Preço de passaporte brasileiro no Exterior cairá pela metade

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os valores cobrados em moeda estrangeira para emissão de passaportes brasileiros em embaixadas e consulados no Exterior serão reduzidos pela metade. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (4) pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e tem como objetivo equiparar as taxas aos valores praticados no Brasil.
A nova tabela entra em vigor em 1º de junho. Segundo o Itamaraty, a portaria busca facilitar a regularização documental de cidadãos e famílias binacionais que vivem no exterior, com atenção especial ao registro de crianças nascidas fora do país.
“O passaporte é documento essencial ao exercício de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros no exterior. Ao torná-lo mais acessível, a medida reforça o compromisso do governo com o aprimoramento contínuo dos serviços consulares e com a atenção à comunidade brasileira no mundo”, informou o MRE em nota oficial.