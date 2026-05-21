Pré-candidatos ao governo do Estado falam sobre propostas para o setor de energias renováveis

O Sindienergia-RS está organizando uma série de conversas com os pré-candidatos a governador sobre propostas para o setor de energias renováveis.
O primeiro a participar do evento da entidade, presidida por Daniela Cardeal, é Gabriel Souza (MDB). Ele estará no auditório do Sindienergia-RS na próxima segunda-feira (25), das 14h às 17h.
Marcelo Maranata (PSDB) também já está confirmado e sua participação está agendada para o dia 28.
O objetivo dos encontros é abrir um canal de diálogo sobre desenvolvimento, inovação e o futuro das energias renováveis no Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (22), por formulário específico, que pode ser acessado neste link.