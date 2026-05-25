Porto Alegre terá ponto de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos

Espaço fica na Avenida Sertório, 1700, na Zona Norte. Esquina do Futuro / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre terá, a partir de quinta-feira (28), um eletroposto de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos. O empreendimento é da Esquina do Futuro, empresa especializada em infraestrutura para eletromobilidade, que investiu R$ 1 milhão para instalar o primeiro High Power Charger (HPC) de 480 kW do país.

O espaço, batizado de Complexo do Futuro, fica na Avenida Sertório, 1700, na Zona Norte.

Desenvolvido em parceria com a WEG e a Tupi, o projeto traz uma tecnologia que permite carregar um veículo de 10% a 80% em cerca de 15 minutos — dependendo da capacidade de aceitação de cada modelo — e atender até quatro carros simultaneamente.

De acordo com a empresa, a potência do equipamento supera a faixa de carregadores ultrarrápidos mais comuns no mercado, geralmente entre 150 kW e 350 kW. Segundo a empresa, o modelo amplia a eficiência de uso da infraestrutura, resultando em menor tempo de recarga e maior rotatividade nos pontos de abastecimento.

— Queremos antecipar o que o mercado ainda vai demandar: velocidade, inteligência, integração de serviços e uma experiência à altura do novo consumidor. O HPC de 480 kW simboliza a construção de uma infraestrutura que ajuda a desenhar o futuro — afirma Eduardo Costa, CEO da Esquina do Futuro.