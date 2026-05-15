Porto Alegre levará experiência da enchente de 2024 ao Fórum Mundial de Educação em Londres

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Os impactos da enchente de 2024 e os desafios enfrentados pela educação serão o foco da participação de Porto Alegre na 22ª edição do Fórum Mundial de Educação (Education World Forum – EWF), que ocorre de 17 a 20 de maio, em Londres. A capital será representada pelo secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.
Durante o fórum, Pascoal abordará os impactos da tragédia climática na rede municipal de ensino, destacando as ações adotadas para a reconstrução das escolas, o acolhimento das comunidades escolares e as iniciativas voltadas à conscientização climática.
Além de representar Porto Alegre, Pascoal participa como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec). Ele também abordará experiências de outras cidades brasileiras, como Boa Vista e Belém, frente à crise climática e as estratégias educacionais adotadas.
Pascoal fará a palestra “Educar para a transição verde”, na segunda-feira (18).
Neste ano, o EWF traz como tema “Educando para um Futuro Compartilhado: Paz, Planeta, Propósito e Caminhos”, reunindo lideranças mundiais para discutir os desafios e oportunidades dos sistemas educativos.