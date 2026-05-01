Porto Alegre instala na segunda-feira primeiros pontos de recarga rápida para veículos elétricos

Um dos pontos ficará na área interna do Parque Germânia. Esquina do Futuro / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre entregará, na próxima segunda-feira (4), os primeiros eletropontos para recarga rápida de veículos elétricos em espaços públicos da Capital.

O projeto-piloto, realizado em parceria com a startup Esquina do Futuro, será testado por um ano. Inicialmente, serão três pontos, com previsão de alcançar nove unidades até dezembro.

Localização dos primeiros pontos:

Avenida 24 de Outubro – em frente à Igreja Auxiliadora;

Parque Germânia – área interna/entorno;

Praça da Encol – Rua Jaraguá.

Cada estação carregará um veículo por vez, com funcionamento 24 horas por dia. Entre 6h e 22h, a tarifa será de R$ 1,99 por kWh (quilowatt-hora); no período da madrugada, cairá para R$ 1,79 por kWh. Também serão oferecidos planos mensais, variando de R$ 149,90 a R$ 229,90, com base na quilometragem contratada. Créditos não utilizados acumulam para o mês seguinte.

Segundo Eduardo Costa, CEO da Esquina do Futuro, os eletropontos têm capacidade de 40 kW, padrão considerado seguro para uso público e compatível com a maioria dos veículos elétricos no país. Costa alerta que os motoristas devem observar a capacidade de recepção de carga do carro:

— O carro elétrico está se consolidando no país. Quando os preços caíram, isso motivou o consumidor. Há economia em combustível, manutenção e impostos, o que torna a escolha racional, além da sustentabilidade. É um ciclo virtuoso — afirmou.

O projeto, lançado no início do ano, integra o Living Lab POA e resulta de parceria entre a Prefeitura, a Esquina do Futuro e a CEEE Equatorial. Segundo Luiz Carlos Pinto, secretário municipal de Inovação, a capital gaúcha será a primeira do Brasil a testar esse modelo em espaço público: