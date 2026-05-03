Por que a situação da liberdade de imprensa melhorou no Brasil

Entidades alertam para riscos aos jornalistas e ao exercício de uma imprensa independente. Vera / Adobe Stock

No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, lembrado neste domingo (3), as estatísticas mostram um ambiente menos hostil ao trabalho dos jornalistas e veículos de comunicação no Brasil.

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Segundo relatório divulgado na quinta-feira (30) pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o país subiu 11 posições (de 63ª para 52ª) em relação ao ano passado no ranking da liberdade de imprensa, ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos, que ocupa o 64º lugar.

O Brasil vai na contramão do cenário global, onde, pela primeira vez, mais de metade dos países se encontra em uma "situação difícil" ou "muito grave". O status brasileiro evoluiu de uma "situação difícil" em 2022 para "situação sensível" em 2026.

A coluna questionou pesquisadores e representantes de entidades jornalísticas sobre o por que da melhora brasileira. Artur Romeu, diretor da RSF na América Latina, explica que a evolução de dois indicadores foram determinantes: a segurança, com a ausência de assassinatos de jornalistas nos últimos anos; e o fator político, refletindo uma normalização das relações institucionais entre governo e imprensa após o fim do mandato de Jair Bolsonaro. No entanto, ele chama a atenção para a queda no indicador sociocultural, o único em declínio. Esse fator está ligado a aspectos como a confiança do público na imprensa.

O jornalista e professor da ECA-USP Eugênio Bucci concorda que o cenário de "normalização da vida institucional brasileira" foi determinante. Em sua avaliação, a melhora é reflexo de "uma ação sustentada do governo e de demais poderes da República".

Marlova Jovchelovitch, diretora e representante da Unesco no Brasil, enumera à coluna avanços importantes: o lançamento, pelo governo brasileiro, junto com a entidade e com as Nações Unidas, do Fundo Global da Integridade da Informação e Mudança Climática e a elaboração do chamado ECA digital, que reforça a proteção a crianças e adolescentes no ambiente virtual. Para ela, o cenário mais favorável à liberdade de imprensa no Brasil também se deve à reativação do Observatório de Segurança dos Jornalistas, que monitora os crimes contra jornalistas.

Nesta segunda-feira (4), o Conselho de Comunicação Social do Congresso vai realizar uma sessão especial no plenário do colegiado, em Brasília, para marcar do Dia da Liberdade de Imprensa. Para Patrícia Blanco, presidente do conselho e do Instituto Palavra Aberta, apesar da melhora no ranking da Repórteres Sem Fronteiras, os ataques contra profissionais continuam. Segundo ela, a falta de entendimento da função da imprensa e do papel do jornalista contribui para tornar o ambiente inseguro, com aumento de tentativas de cerceamento a partir do Judiciário.

O relatório anual da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) registrou 900 mil ataques virtuais a jornalistas e veículos em 2025, acréscimo de 35% em relação ao período anterior. Os cômputos de censura subiram 57% em relação ao 2024: "Não há como prosseguir dessa forma. Os defensores da democracia têm de agir agora e de forma eficaz na defesa do jornalismo e de sua sustentabilidade", alertou, neste domingo (3), a Associação Nacional de Jornais (ANJ).

O que dizem pesquisadores e entidades

Artur Romeu, diretor da Repórteres Sem Fronteiras na América Latina

"O Brasil registrou avanços em praticamente todos os indicadores do Repórteres Sem Fronteiras de 2022 para cá, com exceção de um. Isso indica uma melhora real nas condições para o exercício do jornalismo no período — algo especialmente relevante em um contexto regional marcado por retrocessos em diversos países. Dois fatores foram determinantes: por um lado, o indicador de segurança, com a ausência de assassinatos de jornalistas nos últimos anos; por outro, o indicador político, refletindo uma normalização das relações institucionais entre governo e imprensa após o fim do governo Bolsonaro.

Ao mesmo tempo, chama a atenção a queda no indicador sociocultural, o único em declínio. Esse indicador está ligado a aspectos como a confiança do público na imprensa, a intensidade de campanhas de ódio nas redes, o pluralismo de opiniões no ambiente midiático, de autocensura ao analisar condições de cobertura de temas sensíveis. Isso mostra que, apesar dos avanços, persistem desafios estruturais importantes, especialmente no campo da relação entre jornalismo e sociedade."

Eugênio Bucci, jornalista e professor da ECA-USP

"Para pensar na melhoria da situação da liberdade de imprensa no Brasil, de acordo com o levantamento da RSF, temos de ter presente a normalização da vida institucional brasileira. Isso é reflexo de uma ação consistente, eu diria, equilibrada, sustentada, do governo e de demais poderes da República. Com todos os problemas que temos, o Brasil reencontra um mínimo de normalidade, apesar dos diversos contratemos que temos. Essa situação de normalidade institucional favorece a vigência de certos parâmetros da vida democrática. Lembro apenas um fato que pode nos ajudar a entender porque a liberdade de imprensa melhorou um pouco. Há muito ainda que se recuperar, mas, em parte, explico essa situação a partir da recuperação da normalidade institucional."

Patrícia Blanco, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso

"Houve uma melhora, se a gente considerar os anos anteriores, principalmente se a gente considerar com relação a 2022 e 2023, em que tivemos um ambiente político extremamente polarizado, onde jornalistas e imprensa eram atacados diuturnamente. Você tem, nesses últimos anos, uma melhora como um todo. O que não quer dizer que estamos vivendo um ambiente de plena liberdade de imprensa. Pelo contrário. Embora os dados mostrem isso, a gente vê outros relatórios, como o da Abert, que mostra que os ataques continuaram, não cessaram, e a falta de entendimento da função da imprensa, do papel do jornalista, é um dos fatores que fazem com que esse ambiente de insegurança e de ataques contra a imprensa permaneça. Crescem tentativas de cerceamento a partir do Judiciário. A gente vê uma piora do ambiente, com decisões judiciais que acabam afetando a prática e o exercício do jornalismo."

Marlova Jovchelovitch, diretora e representante da Unesco no Brasil