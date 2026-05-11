Parceria entre RS e Amazon prevê US$ 10 milhões em créditos de nuvem para startups gaúchas

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo do Rio Grande do Sul e a Amazon Web Services (AWS) firmam, nesta segunda-feira (11), em Nova York, um protocolo de intenções para impulsionar o ecossistema de inovação, ciência e tecnologia no Estado. A iniciativa prevê fomento a startups gaúchas, capacitação tecnológica e apoio à educação e à pesquisa científica.
Por meio do AWS Activate, programa global da AWS, serão destinados até US$ 10 milhões em créditos de nuvem — valores concedidos por empresas de computação para usuários ou empresas, como um “saldo” pré-pago — para 2 mil startups do ecossistema gaúcho. Cada empresa qualificada poderá obter até US$ 5 mil em créditos, além de suporte técnico, treinamento e acesso à rede global de inovação da AWS.
Além AWS Activate, estão previstos no protocolo de intenções outros programas:
- AWS Academy — currículo gratuito para instituições de ensino superior sobre tecnologias em nuvem;
- Treina Brasil — capacitação online e gratuita em nuvem e inteligência artificial para estudantes, profissionais, empresas e empreendedores;
- AWS EdStart — aceleração de startups de tecnologia educacional (EdTechs), com créditos de nuvem e suporte técnico;
- AWS DigiGPV — formação em transformação digital para servidores públicos e gestores;
- AWS GovCloudExec — conexão entre líderes governamentais e especialistas da AWS para discutir modernização digital e segurança;
- AWS Cloud Credits for Research — concessão de créditos de nuvem a pesquisadores e instituições acadêmicas.
Participam do evento em Nova York o governador Eduardo Leite, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Lisiane Lemos, e o diretor do Setor Público da AWS Brasil, Paulo Cunha.
— Acordos dessa magnitude ajudam a consolidar essa posição ao ampliar acesso à tecnologia, à capacitação e às oportunidades. Investir em formação de talentos é uma estratégia central da Secretaria, alinhada aos programas que já estamos desenvolvendo — afirmou Lisiane.
Critérios para startups acessarem os créditos
- Ser empresa de base tecnológica com menos de 10 anos de existência;
- Estar em estágio anterior à Série B de investimento;
- Possuir site ou perfil público;
- Manter conta ativa na AWS.