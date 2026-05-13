Papa Leão XIV deve lançar sua primeira encíclica com foco em tecnologia e inteligência artificial

Leão XIV completou, no início do mês, um ano na liderança da Igreja Católica. HANDOUT / VATICAN MEDIA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV deve publicar, ainda neste mês, sua primeira encíclica com foco integralmente voltado à tecnologia, com especial atenção aos avanços da inteligência artificial (IA).

O tema foi mencionado pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB, cardeal dom Jaime Spengler, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (13). Segundo ele, embora a informação ainda não seja oficial, os indícios são fortes:

— Eu ainda não recebi a confirmação oficial, então, por enquanto, é um comentário. Diz-se que está surgindo uma encíclica para aprofundar essa realidade e seus desdobramentos na vida social — afirmou dom Jaime.

A expectativa é que o texto seja divulgado nos próximos dias:

— O que chegou até nós é que ele estaria finalizando o documento sobre novas tecnologias, IA e a mudança do paradigma capital-trabalho. Havia um rumor de que seria publicado agora, mas não temos informação objetiva.

O cardeal comparou o cenário atual ao contexto da Revolução Industrial, na década de 1890, quando Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum para debater questões trabalhistas: