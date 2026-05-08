Papa Leão XIV aparece usando tênis da Nike em documentário sobre sua vida

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em alusão ao primeiro ano de pontificado de Leão XIV, comemorado nesta sexta-feira (8), o Vaticano anunciou o lançamento do terceiro documentário sobre a trajetória de Robert Prevost, atual Líder da Igreja Católica. Intitulada “Leão em Roma”, a produção teve trailer divulgado nesta semana — mas o que chamou atenção foi uma imagem que mostra o Papa vestindo paramentos litúrgicos combinados com um par de tênis Nike.
O documentário é assinado pelos jornalistas vaticanistas Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio e Tiziana Campisi, com edição de Jaime Vizcaíno Haro e Stefano Anella. A obra aborda os cerca de 19 anos que o pontífice viveu em Roma, trazendo relatos de pessoas próximas que acompanharam diferentes fases de sua caminhada.
Antes deste, outros dois documentários foram lançados no último ano: León de Perú” (Leão do Peru), sobre seu período missionário no país sul-americano; e “Leo from Chicago” (Leão de Chicago), que retrata sua vida na cidade natal.