Os detalhes da missão de Sebastião Melo a Nova York para atrair negócios

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, embarca no próximo sábado (9) para Nova York, onde cumprirá uma agenda voltada a negócios, atração de investimentos e prospecção de soluções urbanas. A missão, que ocorre oficialmente entre os dias 11 e 16 de maio, terá foco em inovação, resiliência e qualificação de espaços públicos aplicáveis à capital gaúcha.
Um dos pontos centrais da viagem será a apresentação da Plataforma +4D Distrito da Inovação na Apex Partners. A ferramenta institucional foi desenvolvida para organizar e comunicar dados, mapas, indicadores e oportunidades de transformação urbana no 4º Distrito de Porto Alegre.
Segundo a prefeitura, a agenda deve fomentar o diálogo sobre o potencial da região como território estratégico para a requalificação urbana, desenvolvimento econômico e fortalecimento de parcerias institucionais e empresariais.
Além de demonstrar o potencial do 4º Distrito para novos aportes, a missão propõe:
- A identificação de oportunidades para empresas e investidores;
- A apresentação de dados territoriais e indicadores como suporte para a tomada de decisões;
- O posicionamento do Distrito da Inovação como área estratégica global;
- A prospecção de conexões financeiras e institucionais.
A programação inclui ainda reuniões com o Departamento de Planejamento Urbano de Nova York; com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e a visita a iniciativas de inovação e empreendedorismo na Universidade Cornell; além de encontros estratégicos em distritos comerciais que passaram por transformação urbana, turística e cultural.
Melo viaja acompanhado dos secretários municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm; e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Susana Kakuta; e da diretora de Relações Internacionais, Claudia Silber. A primeira-dama Valéria Leopoldino também integra a comitiva, com despesas custeadas de forma particular e sem ônus ao município.