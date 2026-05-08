Os detalhes da missão de Sebastião Melo a Nova York para atrair negócios

Prefeito já viaja neste sábado (9) para a cidade americana. Jefferson Botega / Agencia RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, embarca no próximo sábado (9) para Nova York, onde cumprirá uma agenda voltada a negócios, atração de investimentos e prospecção de soluções urbanas. A missão, que ocorre oficialmente entre os dias 11 e 16 de maio, terá foco em inovação, resiliência e qualificação de espaços públicos aplicáveis à capital gaúcha.

Um dos pontos centrais da viagem será a apresentação da Plataforma +4D Distrito da Inovação na Apex Partners. A ferramenta institucional foi desenvolvida para organizar e comunicar dados, mapas, indicadores e oportunidades de transformação urbana no 4º Distrito de Porto Alegre.

Segundo a prefeitura, a agenda deve fomentar o diálogo sobre o potencial da região como território estratégico para a requalificação urbana, desenvolvimento econômico e fortalecimento de parcerias institucionais e empresariais.

Além de demonstrar o potencial do 4º Distrito para novos aportes, a missão propõe:

A identificação de oportunidades para empresas e investidores;

A apresentação de dados territoriais e indicadores como suporte para a tomada de decisões;

O posicionamento do Distrito da Inovação como área estratégica global;

A prospecção de conexões financeiras e institucionais.

A programação inclui ainda reuniões com o Departamento de Planejamento Urbano de Nova York; com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e a visita a iniciativas de inovação e empreendedorismo na Universidade Cornell; além de encontros estratégicos em distritos comerciais que passaram por transformação urbana, turística e cultural.

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