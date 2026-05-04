Obra de artista carioca é inaugurada em frente ao Colégio Farroupilha, em Porto Alegre

Obra "Fenda", de Antonio Bokel, no Farroupilha. Divulgação / Colégio Farroupilha

Você sabia que há uma lei municipal em Porto Alegre que exige de novas edificações com área igual ou superior a 2 mil metros quadrados a instalação de uma obra de arte original e em local visível ao público?

Sim, ela existe. Trata-se da Lei 10.036, de 8 de agosto de 2006. A obra deve ser integrada ao projeto arquitetônico e assinada por artista cadastrado na prefeitura.

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Se você passar pela Rua Carlos Huber, no bairro Três Figueiras, verá em frente ao Colégio Farroupilha, a primeira escultura do artista visual Antonio Bokel na Capital. A obra “Fenda” foi criada para integrar o jardim e o paisagismo do novo prédio da escola, com acesso público.

A escultura de dois metros de altura é feita em aço corten e bronze.

O projeto curatorial de Paula Bohrer buscou uma linguagem contemporânea que dialogasse com a arquitetura moderna e sustentável do novo prédio, destinado exclusivamente à educação infantil e inaugurado em fevereiro.

O Colégio Farroupilha considera a obra um presente para a cidade e um estímulo diário para os alunos. A ‘Fenda’ materializa a visão de que o olhar e a sensibilidade devem incentivar o pensamento crítico, diz a instituição.

Quem é o artista