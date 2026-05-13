"O risco nestas tecnologias é esconder o nosso rosto e silenciar a nossa voz", diz dom Jaime sobre expansão da inteligência artificial

Dom Jaime Spengler, ao centro, conduziu o evento. Vitor Netto / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A expansão da inteligência artificial (IA), o crescimento das redes sociais e mudanças na forma como as pessoas produzem e consomem informação foram temas centrais de um evento promovido pela Arquidiocese de Porto Alegre, nesta quarta-feira (13). A atividade marcou a celebração do 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será comemorado pela Igreja Católica no próximo domingo (17).

O encontro apresentou a mensagem oficial do papa Leão XIV para a data, cujo foco é o impacto da tecnologia e, especialmente, da inteligência artificial.“Uma confiança ingenuamente acrítica na IA pode enfraquecer a nossa capacidade de pensar de forma analítica e criativa, de compreender significados. [...] Os modelos de IA são moldados pela visão do mundo de quem os constrói e podem impor modos de pensar, replicando estereótipos e preconceitos.” — pontuou o Papa em sua mensagem.

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB, cardeal dom Jaime Spengler, reforçou a reflexão do Pontífice:

— O Papa propõe uma temática muito interessante: preservar vozes e rostos humanos. Por quê? O risco presente nestas tecnologias é esconder o nosso rosto e silenciar a nossa voz. Elas expressam uma identidade característica que não pode ser apagada; nisso se expressa o essencial do ser humano — disse.

Questionado sobre ações concretas que a Igreja poderia colocar em prática, o cardeal afirmou:

— Nossa missão não é dizer o que pode ou não pode, o que deve ou não deve, mas promover espaços de aprofundamento e diálogo em todos os níveis da sociedade. Como os meios de comunicação estão trabalhando essa realidade? Nas escolas? Estamos tratando disso com a nossa gurizada, preparando-a para o futuro? E no âmbito da política? — questionou.

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O bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Juarez Albino Destro, destacou que as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora — aprovadas pela CNBB para orientar a Igreja pelos próximos seis anos — terão espaço relevante dedicado à comunicação e às novas tecnologias.