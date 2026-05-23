O que se sabe, até o momento, sobre a possibilidade de o papa Leão XIV viajar à América do Sul?

Apesar de não ter a confirmação por parte do Vaticano, viagem ocorreria em novembro deste ano. TIZIANA FABI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde quinta-feira (21), rumores de uma viagem apostólica do papa Leão XIV à América do Sul circulam na imprensa latino-americana. A expectativa é de que o Pontífice passe pelo Uruguai, Argentina e Peru em novembro deste ano.

A notícia ganhou corpo a partir de informações de fontes da Igreja Católica do Uruguai, divulgadas em alguns portais de notícias latinos como o Telemundo (do Canal 12) e o jornal El País. Entre as cidades que estariam no roteiro do Pontífice, a capital, Montevidéu; a cidade de Florida e uma localidade no norte do país — ainda em definição entre Paysandú e Rivera, esta última na fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Na quinta-feira, a Conferência Episcopal do Uruguai comunicou que não recebeu uma notificação formal da Santa Sé, porém destacou que a possível visita ao país vem avançando com "esperança de concretização" e que existe uma "alta probabilidade" de o Santo Padre visitar a região. Não há data definida.

Leia Mais Cidade na fronteira com o RS pode fazer parte de roteiro do papa Leão XIV no Uruguai

Segundo a agência de notícias Ansa, o prefeito de Florida, Carlos Enciso, afirmou ter recebido sinais positivos de representantes diplomáticos e de interlocutores do Vaticano sobre a inclusão da cidade no roteiro papal. Já o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai confirmou à agência Reuters que a viagem deve fazer parte de um giro mais amplo pela América Latina, incluindo também Peru e Argentina.

A coluna fez contato com fontes dentro do Vaticano e recebeu a seguinte informação:

Por aqui, não há nada confirmado… Acho que ainda estão em 'tratativas' FONTE DA SANTA SÉ Sobre possível visita do Papa Leão XIV à América do Sul

Outros dois países

Sobre a possível viagem ao Peru, há poucas informações oficiais na imprensa local. Faria sentido uma possível passagem do líder da Igreja Católica pelo local, pois o Papa possui uma profunda relação com o Peru, país onde viveu e trabalhou por cerca de 25 anos. Nascido nos Estados Unidos, Robert Prevost chegou ao país em 1985 como missionário agostiniano.

A Argentina também aguarda com expectativa a visita do líder católico. O presidente Javier Milei e o chanceler Pablo Quirno publicaram mensagens nas redes sociais sugerindo a chegada de Leão XIV ao país durante a primavera. Segundo o chanceler, faltaria apenas definir a data.

De acordo com o jornal portenho Clarín, a Santa Sé não confirma a viagem, tampouco oferece pistas sobre essa possibilidade. Em diálogo com a Radio Mitre, o embaixador uruguaio na Argentina afirmou: "Estamos nos informando e confirmando que a agenda de viagens do Papa para este ano está em andamento. E presumo que os três países planejados sejam Argentina, Uruguai e Peru."

E o Brasil?

Ao circular a informação de que o Papa poderia ir até Rivera, surgiu o rumor de uma esticada do Pontífice até a cidade vizinha de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Até o momento, não há nenhum indicativo da vinda do Papa ao Estado.

Leia Mais Antes de Leão XIV outro papa fez visita histórica na fronteira

A coluna conversou com representantes da Diocese de Bagé, que responde pelas paróquias de Santana do Livramento, mas os religiosos informaram não ter sido consultados ou notificados sobre a possibilidade.

Uma fonte da imprensa italiana que cobre o Vaticano disse à coluna que, por enquanto, as únicas viagens confirmadas do Pontífice são para a Espanha, em junho, e para a França, em setembro, mas reforçou que a América Latina está nos planos: "Peru, Argentina, Uruguai... quem sabe Brasil".

Entretanto, questionada pela coluna sobre essa vinda em solo brasileiro, a fonte de dentro da Santa Sé foi direta: "Acho que não vai ser desta vez".