O que marcou o primeiro ano do papa Leão XIV

Nesta sexta-feira (8), Leão XIV completou um ano de papado. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Quando Robert Francis Prevost, já convertido em Leão XIV, assomou ao balcão da Basílica de São Pedro, um ano atrás, poucos conseguiram identificar quem era o novo papa. O americano não era um dos favoritos, reforçando a máxima vaticana de que "quem entra na Capela Sistina papa costuma sair cardeal". Prevost entrou cardeal e saiu papa.

Mas, de tudo o que vi e vivi naquela tarde de surpresas e emoções no coração do catolicismo, recordo de duas leituras imediatas da escolha do colégio cardinalício: primeiro, um Pontífice nascido nos Estados Unidos seria um recado a Donald Trump, então recém-eleito para um novo mandato? Segundo, o que Prevost desejava sinalizar ao mundo ao escolher o nome Leão, o que exatamente extrairia da referência a Leão XIII?

A Igreja Católica, como se sabe, é cercada de símbolos e recados cifrados. Por certo, os cardeais não escolheram o americano por causa das "trumpulências" de seu conterrâneo político. No entanto, nesses 365 dias, poucos líderes tiveram tamanha coragem de desafiar o presidente dos EUA em seu afã de fazer a guerra. O ataque ao Irã visivelmente irritou o Papa, que tomou a decisão incomum de mencionar nominalmente um presidente, Trump, e denunciar qualquer justificativa religiosa para o conflito. Sua resposta tem sido clara: o caminho para a resolução de temas espinhosos como o enriquecimento de urânio pelo país dos aiatolás não pode ser com armas, mas pelo diálogo. A franqueza de Leão XIV desencadeou um confronto sem precedentes entre o Vaticano e Washington.

O segundo ponto também é importante: Prevost, ao homenagear o antecessor Leão XIII, incorpora o espírito de um tempo de fraturas políticas, econômicas e sociais, que lembram a transição do século 19 para o 20. O italiano Leão XIII foi um papa inovador para sua época, buscando conciliar a tradição da Igreja com os desafios do mundo moderno, especialmente nas áreas social, filosófica e diplomática tal qual as fissuras atuais — e futuras.

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Por certo, o papa americano cumpre um pontificado de continuidade. Leão XIV não tem o carisma de Francisco. É mais formal, discreto e sorri quase timidamente. É processual, mas, do ponto de vista da doutrina, ele adota a mesma linha inclusiva do Pontífice argentino, designando papéis mais importantes para as mulheres e pregando uma Igreja mais pastoral.

Os dias de sua viagem pela África evidenciaram que Prevost levou para a Santa Sé o espírito missionário, de quem viveu duas décadas pelo mundo. Leão XIV possui passaporte peruano e fala espanhol e italiano fluentemente. Como chefe da ordem religiosa agostiniana, viajou muito antes de chefiar um dos departamentos mais importantes do Vaticano, o Dicastério para os Bispos.