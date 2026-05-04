O que esperar do encontro entre Lula e Trump nesta quinta-feira na Casa Branca

Trump e Lula em 26 de outubro de 2025. Ricardo Stuckert / Divulgação

Há duas coisas que se deve saber antes de um encontro entre o presidente do Brasil e o dos Estados Unidos.

A primeira: muito do que é dito diante das câmeras no Salão Oval já foi previamente negociado entre assessores. Ali, diante do público, é sobretudo encenação protocolar. O essencial já está acertado.

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A segunda: esses encontros funcionam como termômetro da relação bilateral. Por isso, até quinta-feira (7), data da reunião entre Lula e Donald Trump em Washington, o diagnóstico dominante será o de um relacionamento frio, no máximo morno. Dificilmente alguém dirá que está quente.

Independentemente do que for dito na Casa Branca, é preciso ter em mente que a relação entre os dois países é de Estado — construída ao longo de mais de dois séculos. As fricções entre governos são circunstanciais e, em geral, variam conforme a orientação ideológica dos presidentes de plantão, aqui ou lá. Há ciclos de aproximação e distanciamento.

Nos últimos meses, o relacionamento passou por um teste de estresse. O tarifaço imposto pelos Estados Unidos há cerca de um ano tensionou a relação, ainda que decisões posteriores — inclusive judiciais — e a atuação diplomática brasileira tenham ajudado a reduzir parte do atrito.

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Mas aí veio a Venezuela, a guerra no Irã, e a agenda americana mudou.

O Brasil não é prioridade para a Casa Branca trumpiana, mas há respeito institucional: o presidente americano vê o país e Lula, a despeito de alguma desconfiança (a preferência pela família Bolsonaro e, nos últimos dias aprofundada pelo caso Ramagem e a medida de reciprocidade), com certo interesse.

O principal desafio do brasileiro no Salão Oval é ser ouvido: Trump, em seu palco particular, costuma falar demais, por vezes constranger o visitante (como fez com Volodymyr Zelensky), dar respostas vagas a jornalistas ou tergiversar, especialmente quando não gosta do assunto (caso das críticas de Lula à guerra ou a posição brasileira sobre a ação americana na Venezuela).

É sabido o interesse do governo Trump em acesso a minerais críticos. Há um interesse mútuo em fortalecer a cooperação no combate ao crime organizado (e o desejo do governo americano de considerar PCC e CV como organizações terroristas). São temas sensíveis, que esbarram diretamente na soberania nacional. Washington já formalizou posições e aguarda resposta de Brasília.