"O entretenimento ao vivo, no futuro, vai ter cada vez mais valor", diz Lucas Zaffari sobre os 50 anos da Opus

CEO da Opus Entretenimento, Lucas Zaffari. Uilian Vargas / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma das principais empresas de eventos culturais do Rio Grande do Sul, a Opus Entretenimento está completando 50 anos neste mês e, com isso, projeta a expansão de seu ecossistema e a consolidação de sua presença nacional.

Sobre a trajetória da companhia, o panorama do setor, o movimento cultural e os planos de crescimento, a coluna conversou com o CEO da Opus, Lucas Zaffari.

Como foi o início da Opus no Rio Grande do Sul?

O início ocorreu pelas mãos de Geraldo Lopes, o fundador, em 1976. Ele criou a Opus e estruturou o negócio de forma gradual. No começo, era uma empresa de uma pessoa só, ele acabava fazendo um pouco de tudo para trazer eventos a Porto Alegre. Não muito tempo depois, Carlos Konrath entrou para auxiliá-lo e logo em seguida tornou-se sócio. O objetivo da dupla sempre foi transformar Porto Alegre em um ponto de referência para espetáculos, especialmente as grandes turnês que vinham ao Brasil e acabavam não vindo para Porto Alegre. O Geraldo e o Carlos começaram essa força-tarefa para conseguir trazer os grandes eventos a Porto Alegre.

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Como a Opus chega aos 50 anos em 2026?

A Opus atualmente administra oito casas de espetáculo em seis Estados do Brasil. Contamos com mais de 250 colaboradores diretos e, anualmente, cerca de 3 mil eventos, impactando entre 4 e 5 milhões de pessoas. Esse é o nosso braço de administração de venues (espaços de eventos), que já projeta expansão para outros dois: em Canela, no Kempinski Laje de Pedra, e no bairro Tatuapé, em São Paulo, além de outras oportunidades na mesa. Também fazemos a gestão e o agenciamento de carreiras de artistas como Maurício Manieri, Paula Fernandes e Roupa Nova. Além disso, atuamos fortemente como produtores, trazendo grandes atrações e gerindo festivais como o Curitiba Country Festival. Mais recentemente, firmamos uma parceria com o João Rock (tradicional festival brasileiro de Ribeirão Preto). Estamos sempre focados na expansão, buscando agregar entretenimento. Acredito muito no poder da experiência ao vivo. O entretenimento ao vivo, no futuro, vai ter cada vez mais valor. Agora com a expansão de inteligência artificial e de automatizações das tarefas, acredito que haverá uma necessidade cada vez maior da interação entre as pessoas. Em um mundo cada vez mais digital, isso fica ainda mais evidente, e é por isso que a Opus aposta tanto no entretenimento ao vivo. O cliente busca o entretenimento e o seu artista, o seu show, o seu musical a sua forma de se entreter e e aquele momento único, é o momento onde a pessoa está mais ativada emocionalmente. As marcas que se linkam com isso e que entenderam este link são muito presentes, são muito felizes em conseguir se demonstrar nesses produtos, nesta forma.

Você disse que um dos objetivos do Geraldo e do Carlos era que Porto Alegre se tornasse um ponto de referência dos grandes eventos que vinham para o Brasil. Acredita que hoje, 50 anos depois, a Opus atingiu esse objetivo?

Acredito que sim. A Opus realizou um trabalho enorme e se consolidou firmemente no mercado. Obviamente, expandimos nossa atuação para o Brasil inteiro, mas ainda queremos intensificar cada vez mais esse foco no Rio Grande do Sul. Eu, sinceramente, vejo um potencial gigante no mercado gaúcho de eventos. Entendo que a região precisa de um fortalecimento nas parcerias público-privada. Foi o berço do entretenimento para muitas coisas, sempre teve vocação cultural, o público forte todos os artistas que vão e adoram voltar. Tem grandes empresas tentando buscar novos venues para vir a Porto Alegre.

Algumas pessoas analisam que muitos artistas internacionais que vêm ao Brasil ficam restritos ao eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. O que falta para trazer esses artistas para o Rio Grande do Sul?

É uma série de fatores. Tivemos dificuldades no passado, mas a questão dos venues certamente é um ponto crucial. Nós nos orgulhamos muito do fato de a Opus ter restaurado o (Auditório) Araújo Vianna, que hoje é operado pelo Opinião. A partir daquela entrega, percebemos que muitos eventos começaram a retornar à cidade. Contudo, pesam também a infraestrutura geral e os custos. Há um cenário complexo pós-boom da pandemia que afetou o mercado, inflacionando a busca por grandes estruturas. Os megaeventos, especialmente os internacionais, acabam se concentrando próximos a São Paulo por uma questão de viabilidade financeira e logística, já que a infraestrutura absorve melhor esses custos. Atrações internacionais exigem estruturas muito diferenciadas e fica difícil tirá-las desse eixo principal devido à relação de risco versus retorno. Nós fazemos um esforço enorme para viabilizar esses projetos, especialmente na nossa terra. Acertar a sintonia entre o público, o formato do evento e o nicho de mercado acaba sendo um dificultador tanto para a Opus quanto para outros produtores.

Além de Porto Alegre, vocês estão presentes em Florianópolis, São Paulo, Recife, Fortaleza e Natal. O público gaúcho tem algum diferencial?

O povo gaúcho tem uma a energia só dele. Vários artistas querem voltar e obviamente existe a viabilidade para acontecer. É unânime entre os artistas. Obviamente que o Brasil tem suas peculiaridades culturais de forma geral, tem alguns produtos que são específicos talvez de algumas regiões, mas o que ouço é só coisa boa, só animação e energia.

Uma característica perceptível é que a Opus abre espaço para artistas que nem sempre figuram no topo dos grandes streamings. Há um papel institucional de abrir caminho para novos nomes?

Sim, buscamos exatamente isso. Buscamos essa renovação, acreditamos no futuro. Buscamos trazer para o Sul a arte do pequeno, do médio e do grande, mostrar que a arte também vem de vários outros artistas, não somente os grandes. Até criamos dentro da Opus um formato chamado de Opus Sound, que buscamos o artista médio, especialmente internacional, para poder trazer a qualidade dele e usar o crescimento onde ele ainda não veio para o Brasil, ou se veio uma vez, faz muito tempo.

Vocês anunciaram recentemente uma parceria com o festival paulista João Rock. Como se dará essa cooperação?

O engraçado é que não foi uma necessidade de nenhum dos dois lados, foi literalmente uma aproximação de valores. Entendemos que o festival como um todo é uma referência no Brasil, de qualidade, de carinho, de marca e quando conversamos, houve essa aproximação imediata de valores e de entendimento, foi uma quase que um movimento automático onde queremos saber os fortes um do outro, queremos começar a se conhecer um pouco mais, expandir. Foi literalmente essa sociedade criada justamente para isso, uma vontade de crescer, de estar junto e de potencializar ambas as marcas. É literalmente somar as forças de cada um para crescer.

Existe a chance de termos uma edição do João Rock aqui em Porto Alegre?

Sim, existe essa possibilidade. Estamos estudando a expansão do festival tanto para Porto Alegre quanto para outras regiões do Brasil.

Quais são as perspectivas para o setor de eventos e entretenimento no Rio Grande do Sul?