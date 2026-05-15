Novo Consulado-Geral da Itália será inaugurado em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A nova sede do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre será inaugurada oficialmente na próxima segunda-feira (18). A iniciativa integra as celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, comemorados entre 2025 e 2026.
Embora a inauguração formal ocorra na segunda, o atendimento ao público no novo endereço, que fica Av. Loureiro da Silva, 1940, já está em operação desde o dia 11.
Recentemente, o Consulado também entregou à capital o mural “Madre”, uma obra de 45 metros de altura em homenagem ao sesquicentenário da imigração.
O evento contará com autoridades, incluindo: Riccardo Guariglia, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Itália, e Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil.
Antecedendo a inauguração, no domingo (17), a Basílica Nossa Senhora das Dores receberá, às 17h, uma celebração litúrgica para marcar o encerramento das comemorações. O ato terá a presença do cônsul-geral da Itália, Valerio Caruso, e do secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin.