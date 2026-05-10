Navio com destino ao RS passa pelo Estreito de Ormuz, diz agência

Local conta, atualmente, com dois bloqueios simultâneos: um iraniano e um americano. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um navio graneleiro de bandeira panamenha, com destino a Rio Grande cruzou o Estreito de Ormuz sob monitoramento das Forças Armadas do Irã. A informação é da agência iraniana semioficial Tasnim, que reportou que a embarcação seguiu por uma rota designada pelo governo iraniano.

Segundo as informações divulgados neste domingo (10), o navio MDL Toofan partiu do porto de Ras al-Khair, na Arábia Saudita. A embarcação havia tentado atravessar o Estreito em 4 de maio, mas foi impedida pelos militares iranianos. De acordo com a Tasnim, este é o segundo navio a cruzar pela rota autorizada pelo Irã desde sábado (9).

O VesselFinder — serviço online de rastreamento marítimo com monitoramento em tempo real — mostra que o MDL Toofan passou pelo Estreito de Ormuz e mantém Rio Grande como destino final. O MarineTraffic, uma plataforma mundial que fornece informações em tempo real sobre o tráfego marítimo, também mostra que o graneleiro já está no Golfo de Omã e segue com destino ao RS.

Consultada, a Portos RS, autoridade portuária responsável pela administração do Porto Organizado do Rio Grande, confirmou que a embarcação consta, até o momento, em plataformas internacionais de monitoramento naval com indicação de destino ao RS.

Contudo, ressaltou que, nos sistemas oficiais brasileiros de controle e gestão portuária — especialmente o PSP (Porto Sem Papel) e o SisCarga — ainda não há registro atualizado ou confirmação formal da escala, informações que deverão ser inseridas nos próximos dias. A confirmação oficial somente poderá ser considerada após a inclusão dos dados.

Até o presente momento, a previsão operacional indica chegada ao Estado no início do mês de junho.