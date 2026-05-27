"Não há outra forma de adaptar a cidade": evento debate soluções para Porto Alegre após enchentes de 2024

Evento terá como pano de fundo as enchentes de 2024 e a Agenda de Ações da COP30. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre debaterá, entre os dias 20 e 27 de julho, a adaptação climática, a justiça socioambiental e a reconstrução resiliente diante dos impactos da crise climática do RS. A Semana de Ação Climática de Porto Alegre (Climate Week Porto Alegre 2026), que será lançada na quinta-feira (28), debate soluções para uma das cidades mais impactadas do mundo pela emergência climática.

— Porto Alegre, além da Região Metropolitana e do Estado, sofreu com as inundações de 2024 e até hoje lida com os impactos. Há um contexto de extrema importância. Além disso, muitas organizações se mobilizaram e se desenvolveu um processo para pensar o tema. O "precisamos debater" está posto na região. É uma iniciativa baseada no contexto de emergência climática do RS, inspirada em outras semanas do clima do Brasil e do exterior, além da própria experiência da COP30 — explicou à coluna Denise Dora, enviada Especial da COP30 para Direitos Humanos e Transição Justa, advogada e conselheira-diretora da organização Themis.

O evento será lançado oficialmente nesta quinta-feira (28), reunindo representantes do poder público, do sistema de justiça, de universidades, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias no Multipalco do Theatro São Pedro.

A programação da Semana de Ação Climática deverá reunir debates públicos, painéis, oficinas, atividades culturais, encontros comunitários, visitas e fóruns multissetoriais organizados a partir dos eixos da Agenda de Ação da COP30. Entre os temas previstos estão infraestrutura resiliente, justiça climática, mobilidade urbana, sistemas alimentares, financiamento climático, saúde mental, racismo ambiental, povos indígenas, comunidades quilombolas, juventudes e participação popular.

A ideia do evento surgiu no ano passado, durante a Semana do Clima do Rio de Janeiro.

— Não há outra forma de adaptar a cidade sem esse debate. Cada região precisa pensar sua própria adaptação às mudanças climáticas. Está provado cientificamente que o planeta está aquecendo, não podemos ser negacionistas. Já que está acontecendo na minha cidade, como posso me preparar, fazer o debate e ver o que é possível para mitigar isso? Talvez nós, em Porto Alegre, já estejamos preparados para a discussão porque vivemos isso. Estamos em uma realidade na qual precisamos discutir — comentou Denise à coluna.

A Climate Week Porto Alegre 2026 é articulada por mais de 35 organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e redes de justiça climática — entre elas a Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, a Anistia Internacional, o Observatório das Metrópoles e o Instituto Preservar —, com o apoio de parceiros institucionais e organizações ligadas à agenda climática global.

Cronograma

Durante todos os dias do evento, ocorrerá uma atividade central no Multipalco do Theatro São Pedro, mas a organização também incentiva as entidades participantes a promoverem programações paralelas. Durante as atividades, está prevista a participação de nomes relevantes do setor, como a secretária de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente e diretora-executiva da COP30, Ana Toni, e a diretora do Departamento de Clima do Itamaraty, Liliam Chagas de Moura, entre outros enviados.