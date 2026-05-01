"Não é só sobre passar no vestibular. É sobre construir um caminho", diz estudante gaúcha que representará o Brasil em feira de inovação nos EUA

Eduarda com a carta convite dos EUA. Alexandre Rahel / Divulgação

A estudante gaúcha Eduarda Zago, 17 anos, é a única brasileira selecionada pelo governo norte-americano para o prestigiado programa internacional National Youth Science Camp, que ocorre entre julho e agosto na Virginia, nos Estados Unidos.

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Com o auxílio dos professores Giovane de Mello e Maria Eduarda Pellicioli, a estudante, aluna da 3ª série do Ensino Médio do Colégio João Paulo I, na zona sul de Porto Alegre, desenvolveu uma pilha térmica sustentável.

O objetivo do projeto é converter energia térmica em energia elétrica de forma simples e com baixo custo, aproveitando, por exemplo, a radiação solar como fonte de aquecimento.

— É um sistema pensado especialmente para regiões do planeta mais remotas, que não têm acesso a uma rede elétrica estável — explica a estudante.

O protótipo é compacto e utiliza células chamadas de termoelétricas — componentes já presentes em equipamentos como refrigeradores portáteis. No entanto, Eduarda testou uma nova forma de aplicação que deu certo: ao explorar a diferença de temperatura entre o ambiente e o interior do sistema aquecido, a estudante conseguiu gerar um fluxo de cargas elétricas que produziu energia, o que foi considerado pela estudante como “fora do convencional”.

Mesmo com o projeto em fase inicial, a pilha já se destacou em importantes feiras científicas: em 2025 conquistou o 1º lugar na Mostratec, Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, de Novo Hamburgo; e este ano, na categoria Engenharia Geral, levou o 3º lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a Febrace. Tudo isso despertou a atenção do governo americano, que a selecionou para a imersão acadêmica voltada à tecnologia, que reúne jovens de todo mundo.

A futura engenheira elétrica, profissão que deseja seguir depois da escola, conta ainda que a oportunidade oferecida dentro do colégio a fez ver o estudo com outros olhos: