MPF realiza, em Porto Alegre, seminário sobre emergência climática e direitos humanos

Em meio às preocupações sobre a formação do fenômeno El Niño e o risco de novos eventos extremos no Estado, o Ministério Público Federal (MPF) e a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) promovem, nos dias 26 e 27 de maio, o seminário “Adaptação climática em foco – Emergência climática e direitos humanos: obrigações de adaptação no Rio Grande do Sul”.
O seminário planeja ampliar a compreensão sobre as obrigações impostas pela Opinião Consultiva 32/2025 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que trata da emergência climática, bem como aprofundar o entendimento sobre o conhecimento científico atual e os cenários específicos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.
Nos seis painéis previstos, serão tratados temas como mudanças climáticas no Estado e perspectivas futuras, emergência climática e obrigações dos poderes públicos à luz de normas internacionais, além do papel da União, dos estados e dos municípios no cumprimento das obrigações de direitos humanos diante de eventos climáticos extremos e saúde pública.
A atividade ocorrerá na sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR4), em Porto Alegre (RS), com transmissão pelo YouTube. Há 50 vagas presenciais para o público externo (inscrições aqui).