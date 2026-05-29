Maratona de Porto Alegre entra para lista de eventos fixos do setor hoteleiro, que já alcança 95% de ocupação para edição de domingo

Evento está na sua 41ª edição e ocorre entre sábado (30) e domingo (31). Diori Vasconcelos / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ao lado de grandes atrações como o South Summit e a Expointer, a Maratona Internacional de Porto Alegre está se consolidando como um dos eventos fixos do calendário municipal mais importantes para o setor hoteleiro da Capital. A avaliação é do presidente do presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, Oscar Henrique Schmidt:

— Eu falo que a Maratona, junto com o South Summit e a Expointer, são os eventos mais relevantes de Porto Alegre, eventos fixos do calendário.

Segundo Schmidt, a ocupação dos hotéis da cidade entre sexta-feira e sábado para a meia maratona de 21 km (realizada no sábado) está acima de 90%. Já para a prova principal de 42 km, o índice de reservas ultrapassa os 95%.

— A maratona é um evento muito importante para atrair pessoas de outros Estados e países que não viriam a Porto Alegre em um cenário normal. Isso acaba ajudando muito os nossos atrativos turísticos, culturais, a nossa gastronomia e destaca a hospitalidade do povo gaúcho. Isso é bem positivo.