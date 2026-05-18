Mais do que enchentes, El Niño pode provocar crise de segurança alimentar global

Fronteira Oeste, que abriga boa parte dos municípios produtores de arroz do Estado, foi afetada por sucessivas enchentes. Fernando Gomes / Agencia RBS

Desta vez, ninguém poderá dizer que não foi avisado.

O El Niño deve se formar antes do previsto, o que também pode antecipar o aumento das chuvas no Rio Grande do Sul. A NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), agência climática dos Estados Unidos, elevou para até 82% a probabilidade de consolidação do fenômeno. E mais: cresce o risco de que ele seja classificado como “muito forte”.

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No Estado, sabemos exatamente o que isso significa. Chuvas intensas, rios fora do leito, cidades vulneráveis e o fantasma ainda vivo dos traumáticos 2023 e 2024. Por isso, qualquer discurso do poder público tratando obras contra enchentes como “emergenciais” soa, dois a três anos depois da tragédia, quase como confissão de fracasso.

Mas há outro efeito do El Niño ainda subestimado: o risco de uma nova crise alimentar na América Latina.

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A FAO (agência da ONU para alimentação e agricultura) vem publicando alertas relacionando o possível retorno do fenômeno a riscos crescentes para a segurança alimentar global. A coleção de monitoramento climático e alimentar da FAO/GIEWS reforça que novos episódios de El Niño podem afetar diretamente agricultura e abastecimento, especialmente em países já fragilizados por eventos extremos anteriores.

Outro documento, o relatório Crop Prospects and Food Situation, alerta para impactos sobre a produção agrícola e sobre os preços globais dos alimentos ao longo de 2026 e 2027. Em maio, FAO, IFAD e WFP divulgaram comunicado conjunto advertindo que América Latina e Caribe enfrentam aumento do risco de insegurança alimentar em razão das previsões climáticas.

E o problema não está isolado. O economista-chefe da FAO, Máximo Torero, explicou que a combinação entre conflito no Oriente Médio, petróleo caro e um novo El Niño pode empurrar o mundo para outra crise alimentar.

O alerta é ainda mais grave porque o planeta mal se recuperou dos impactos do último grande El Niño, entre 2023 e 2024.

O fenômeno produz efeitos opostos no continente. Enquanto aumenta o risco de enchentes no sul do Brasil, intensifica estiagens no chamado Corredor Seco da América Central, provocando perdas agrícolas severas. Hoje, as Américas já respondem por cerca de 22% das perdas globais relacionadas a desastres agrícolas, acumulando prejuízos estimados em US$ 713 bilhões.