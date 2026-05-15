Mais de 45 mil documentos que contam a história da imigração judaica no RS estão sendo digitalizados

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, na FIRS Divulgação / Firs

Grande parte da memória da imigração judaica no Rio Grande do Sul está sendo eternizada por meio da digitalização de um acervo histórico de 45 mil documentos e centenas de horas de gravações de histórias orais.

O projeto é da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), em parceria com o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. A digitalização tem como objetivo preservar e ampliar o acesso a documentos e registros de relevância histórica e cultural.

Até o momento, o ambiente digital conta com mais de 2 mil documentos disponíveis para consulta, incluindo passaportes, cartas, fotografias e passagens, além de registros históricos em diferentes idiomas, como alemão, português, iídiche, russo e polonês.

Essa etapa de digitalização dos documentos familiares deve ser concluído até o final do mês. A digitalização integral do acervo segue em andamento, considerando a extensão e complexidade do material.

— Estamos em uma corrida contra o tempo para garantir que essas memórias resistam e cheguem a quem mais precisa: estudantes, pesquisadores e toda a sociedade. Digitalizar é, além de transformar papel em arquivo digital, um ato de respeito à história e um compromisso com as próximas gerações. Preservar esses arquivos é preservar as vidas que sofreram perseguições, com o Holocausto, e que construíram a história da comunidade judaica — explica a presidente da FIRS, Daniela Russowsky Raad.

O projeto é realizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), do Ministério da Cultura, com recursos captados por meio de incentivo fiscal, além de apoio complementar por meio de emendas municipais.